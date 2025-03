Auch in diesem Jahr rauchen wieder die Kessel beim traditionellen Schlachtfest der Seniorenkicker des TURA Untermünkheim. Seit den Anfängen der Veranstaltung in den Neunziger-Jahren auf dem Gelände des Sportplatzes im Untermünkheimer Teilort Haagen hat sich das Event zu einem ­festen Bestandteil im Veranstaltungskalender der Gemeinde Untermünkheim entwickelt.

Inzwischen hat am den Standort gewechselt und am Samstag, 22. März wird ab 11 Uhr in der Weinbrennerhalle in Untermünkheim gefeiert. Dabei wird die große Sporthalle durch liebevolle Dekoration in eine atmosphärische Eventlocation verwandelt. Vor der Halle werden die traditionellen ­Kessel und Grillpfannen aufgebaut, damit die Gastgeber ihre Gäste mit Spezialitäten wie Schlachtplatte, Blut – und Leberwurst, Schnitzel und ­Bratwürste sowie Kartoffelsalat verwöhnen können. Für die jungen Besucher gibt es Pommes Frites. Alle Gerichte gibt es auch zum mitnehmen. Fleischbrühe wird kostenlos gereicht. Hierfür werden die Besucher gebeten, geeignete Behältnisse mitzubringen. Natürlich werden die Gäste auch mit Kaffee und Kuchen versorgt. Darüber hinaus bieten die Veranstalter auch ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm. Nachmittags können sich die Kids bei gutem Wetter auf einer großen Hüpfburg im Freien austoben. Um 19 Uhr gibt es dann in der Halle Live-Musik mit dem »Fidelen ­Frieder« und mit Barbetrieb können die Gäste dann bis tief in die Nacht mit den Alten Herren des TURA Untermünkheim feiern. wol/Norbert Frank

Sa. 22. März, 11 Uhr, Weinbrennerhalle, Untermünkheim, www.tura-untermuenkheim.de