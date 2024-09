Der Eberbacher Apfeltag am Sonntag, dem 20. Oktober, sorgt mit einem umfangreichen Programm für Spaß und Unterhaltung. Besucher erwarten Angebote rund um den Apfel und musikalische Leckerbissen von Livebands.

Ein sonniger Herbsttag, an vielen Ecken duftet es nach frischen Äpfeln oder Apfelkuchen und Apfelküchle – das kann nur eines heißen: Es ist wieder soweit. Die Eberbacher Werbegemeinschaft und die Stadt Eberbach veranstalten den weit über die Grenzen der Stadt bekannten Eberbacher Apfeltag. Wieder sind viele lokale Akteure dabei. Dazu gibt es natürlich jede Menge Variationen vom Apfel: Frischer Apfelmost, knackige Äpfel und leckerer Apfelkuchen.

Beim Bummel durch die Eberbacher Innenstadt gibt es zum Apfeltag wieder eine Menge zu entdecken: die bezaubernde Altstadtkulisse, interessante Museen, gemütliche Kneipen, nette Cafés und Restaurants, eine große Auswahl und die persönliche Beratung in den Eberbacher Geschäften. Diese haben am Sonntag von 12:30 bis 17:30 Uhr geöffnet, zum Informieren, Bummeln und Einkaufen.

Am Vorabend des Eberbacher Apfeltages, Samstag, 19. Oktober, gastiert die BrassBandBerlin um 20 Uhr in der Stadthalle Eberbach. Was das pfiffige Ensemble bei ihren Konzerten bietet, ist kein klassisches Konzert im herkömmlichen Sinne, sondern eine virtuose Mischung aus Musik, Show und Slapstick – ein musikalisches Feuerwerk eben. Von Bach bis zu den Beatles sorgen die adretten Bläsersolisten beim Publikum für gute Laune und bringen seit Jahren eine angenehme Heiterkeit in die Konzertsäle. Dabei wirkt das abwechslungsreiche Programm frisch und originell, vor allem deswegen, weil ausschließlich für die BrassBandBerlin geschriebene Arrangements erklingen.

Tickets für das Konzert gibt es ab sofort Online im Eber-Ticket-Shop (www.eber-ticket-shop.de), in der Tourist-Info im Rathaus und an der Abendkasse.

36. Eberbacher Apfeltag

So. 20. Oktober, 12 bis 17:30 Uhr, Innenstadt, Eberbach

www.eberbach.de