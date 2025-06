36. Hamburger Fischmarkt, 10. bis 20.07.25

Zum 36. Mal kommt der Hamburger Fischmarkt nach Stuttgart. Und der Tag, an dem er auf dem Karlsplatz mitten im Herzen der City vor Anker geht, wird von Nordlichtern wie von den Schwaben jedes Jahr sehnsüchtig erwartet. Liebe geht bekanntlich durch den Magen, keine Frage. Und das ist bei den vielen köstlichen Fischspezialitäten die an den 47 teilnehmenden Ständen angeboten werden wirklich kein Kunststück. Quasi frisch aus dem Netz finden Hering und Co. hier direkt zu ihren Liebhabern. Und die haben die Wahl, entweder in ein knackiges Fischbrötchen zu beißen, sich nach Traditionsrezepten zubereitete Fischsalate auf der Zunge zergehen zu lassen oder dem Verlangen nach herzhafter Scholle Finkenwerder Art und deftigem Kutterbrot nachzugeben. Knuspriger Fisch gleitet von der Sylter Backfischrutsche und Flammlachs wird über dem offenen Feuer zubereitet.

36. Hamburger Fischmarkt, Do. 10. bis So. 20. Juli, Karlsplatz, Stuttgart, www.fischmarkt.events/stuttgart