37. Apfeltag Eberbach, 19.10.2025

Es duftet nach frisch gebackenen Apfelküchlein, die Sonne taucht die Stauferstadt Eberbach in goldenes Herbstlicht und in den Gassen klingt Musik – das ist der Apfeltag in Eberbach. Ab 12 Uhr eröffnet der Fanfarenzug traditionell das bunte Treiben in der Altstadt. Ab 12:30 Uhr öffnen die Geschäfte der Eberbacher Werbegemeinschaft (EWG) ihre Türen zum dritten verkaufsoffenen Sonntag des Jahres – eine perfekte Gelegenheit zum entspannten Bummeln und Einkaufen. Damit die Gäste das Fest in vollen Zügen genießen können, bleibt die Innenstadt ab 7 Uhr autofrei und verwandelt sich in eine große Flaniermeile. Von der Bahnhofstraße über die Friedrichstraße bis hin zur Haupt- und Kellereistraße ist überall etwas geboten: Vereine, Händler, Autohäuser und Handwerksbetriebe präsentieren ihre Vielfalt, während Flohmarktstände zum Stöbern einladen. Ein besonderes Highlight ist wie jedes Jahr die große Mostpresse am Alten Markt dg

So. 19. Oktober, ab 12 Ubr, Innenstadt, Eberbach, ewg-eberbach.de