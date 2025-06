37. Festival Europäische Kirchenmusik, 18.07. bis 10.08.25

Vom 18. Juli bis 10. August findet das 37. Festival Europäische Kirchenmusik Schwäbisch Gmünd unter dem Motto »Licht und Schatten« statt. Abwechslungsreiche Programme internationaler Künstler bieten besondere Konzerterlebnisse.

Über dreieinhalb Festivalwochen begeistert in Schwäbisch Gmünd das Festival Europäische Kirchenmusik mit einem umfangreichen Programm. Für die Besucher gibt es viele Highlights zu erleben. Beim Eröffnungskonzert am 19. Juli gastiert der Kammerchor und die Hofkapelle Stuttgart, auf dem Programm stehen Werke von Zelenka und Mozart. Marcus Bosch und die Cappella Aquileia präsentieren am 26. Juli großartige Sinfonik. Licht und Schatten in der Romantik hat der Motettenchor Schwäbisch Gmünd am 30. Juli auf dem Programm. Die blinde Sopranistin Gerlinde Sämann gestaltet nur einen Tag später ihr Preisträgerkonzert unter dem Titel »Into the light« in der Augustinuskirche. Zum Festivalfinale am 9. August präsentiert der Helsinki Chamber Choir und das NeoQuartet Danzig ein spannendes Konzert zwischen Barock und einer deutschen Erstaufführung.

Exklusive Programme sind zu erleben. Etwa beim Gastspiel in Unterkochen am 20. Juli mit dem Frauenchor St. Zlata Meglenska aus Skopje. Oder beim Nachtkonzert am 25. Juli: Barockviolinistin Leila Schayegh, Organist Freddie James und Wortkünstler Timo Brunke widmen sich sich Bachs persönlichem Vermächtnis. Okzitanische Weltmusik von Frauen präsentiert das Trio Saraϊ aus Marseille am 1. August, ein Abend ganz im Zeichen der Liebe. Das Vokalquintett Lylac gibt am 27. Juli ein mitreißendes Open-Air-Konzert auf der Remspark-Bühne mit Jazz Standards, Pop-Hits und eigenen Songs. Englisch-romantische Streichermusik ist mit dem Cellisten Lionel Martin am 2. August zu erleben. Pianistin Friederike Sieber gestaltet mit Nora Steuerwald und Marcel Brunner einen besonderen Liederabend: Sie spielen am 6. August u.a. Lieder von Gustav und Alma Mahler. Orgel-Fans aufgepasst: In den Konzerten sind Konstantin Volostnov, Thomas Ospital und Wayne Marshall zu hören. Und am 8. August gibt es den Stummfilm »Schatten« mit Live-Improvisation.

Festival Europäische Kirchenmusik, 18. Juli bis 10. August, verschiedene Locations, Schwäbisch Gmünd, alle Infos, Tickets & Termine: www.kirchenmusik-festival.de