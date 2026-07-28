39. Oechsle Fest Pforzheim, 21.08. bis 06.09.26

Mit dem Oechsle Fest feiert die Goldstadt im Jahr 2026 bereits zum 39. Mal das traditionelle Weinfest zu Ehren von Christian Ferdinand Oechsle, des Pforzheimer Namensgebers der Wein- und Mostwaage. 17 Tage lang heißt es dann wieder super Stimmung und natürlich Schlemmen nach Lust und Laune mitten im Herzen der Goldstadt Pforzheim! Weine und kulinarische Spezialitäten aus Baden-Württemberg, liebevoll dekorierte Lauben und jede Menge Musik stehen seit Anbeginn im Mittelpunkt des 1986 vom Hotel- und Gaststättenverband initiierten Events. Fast vier Jahrzehnte später ist das vom WSP Eventmanagement veranstaltete Oechsle Fest mit seinem stimmigen, zeitgemäßen Konzept heute eine der kommunikativsten Veranstaltungen der Goldstadt und beliebter denn je. Die Gastronomen aus Pforzheim und der Region präsentieren eine große Auswahl von Gerichten und Spezialitäten aus der badisch-schwäbischen Küche sowie Weinen aus Baden-Württemberg.

Natürlich dürfen hierbei auf der Getränkekarte die eigens für das Oechsle Fest ausgebauten Weine »Oechsle Gold«, »Oechsle Rubin« und »Oechsle Rosé« nicht fehlen. Für beste Unterhaltung sorgt bei freiem Eintritt über die gesamte Festdauer hinweg ein abwechslungsreiches Live-Bühnenprogramm mit Bands und Musikgruppen der unterschiedlichsten Stilrichtungen. So wird das Oechsle Fest wieder zu einer großen Tanzfläche unter freiem Sternenhimmel... Top-Stimmung garantiert!

39. Oechsle Fest Pforzheim, Fr. 21. August bis So. 6. September, So. bis Do. 11 bis 23 Uhr, Fr. & Sa. 11 bis 24 Uhr, Marktplatz, Pforzheim, weitere Infos zum Oechsle Fest gibt’s beim Veranstalter WSP unter www.oechslefest.de. Die Seiten werden laufend aktualisiert.