4. Eberbacher Winterdorf (8. bis 25.1.26)

»Komm als Gast, geh als Freund!« Unter diesem Motto lädt das Eberbacher Winterdorf auch in diesem Jahr wieder ein. Bereits zum vierten Mal warten auf dem ­Neuen Markt wieder ­zahlreiche Stände und Angebote für die ganze ­Familie

In gemütlicher Atmosphäre bietet der Markt kulinarische Köstlichkeiten für jeden Geschmack und Unterhaltung für die Kinder mit einem beliebten Kinderkarussell.

Angeboten werden Steh- und Sitzplätze, auch gewärmt unter einem Zeltdach und passend zur Jahreszeit natürlich Glühweinspezialitäten und weitere Getränke aller Art wie Eierpunsch, Kinderpunsch, Kakao, Bier und Softdrinks sowie verschiedene Speisen wie gebrannte Mandeln, Magenbrot und Schokofrüchte, das beliebte Spritzgebäck Churros, süße und salzige Crêpes, Langos süß und herzhaft und frisch zubereitete Spezialitäten vom Grill.

Die Idee für das Eberbacher Winterdorf kam Veranstalter Sammy Zimmermann 2022 während der Corona-Pandemie: »Ich war mit meinem Langos-Stand auf dem Ersatz-Kuckucksmarkt, den die Stadt veranstaltet hatte. Dort stellte ich fest, wie bereitwillig und gerne die Eberbacher rauskommen und etwas in ihrer Heimatstadt unternehmen. Und da kam mir der Gedanke, warum nicht zusätzlich zum dreitägigen Weihnachtsmarkt auch im Winter etwas anbieten, das kommt doch bestimmt gut an bei den Eberbachern.« Deshalb stellte er das Eberbacher Winterdorf unter das Motto: »Komm als Gast, geh als Freund!«

Das 4. Eberbacher Winterdorf bietet zudem regelmäßig Live-Musik bis 20 Uhr sowie verschiedene Aktionen für die kleinen Gäste.

Ein aktuelles Programm wird jeweils über die Tagespresse und die Internetseite der Stadt Eberbach veröffentlicht. Das Winterdorf ist geöffnet von Donnerstag bis Sonntag von 12 bis 21 Uhr.

4. Eberbacher Winterdorf

Do. 8. bis So. 25. Januar, Neuer Markt, Eberbach

www.eberbach.de