4. KI-Festival Heilbronn (19. und 20.7.25)

Ein inspirierendes Wochenende voller Künstlicher Intelligenz zum Erlernen, Anfassen und Begreifen – das ist auch in diesem Jahr das KI-Festival in Heilbronn, das seinen Besuchern ­einen spannenden Einblick in die Zukunft gibt.

IPAI lädt in diesem Jahr 10.000 Menschen zum KI-Festival ein. Das Event findet vom 19. bis 20. Juli in unmittelbarer Nähe der IPAI Spaces im Zukunftspark Wohlgelegen in Heilbronn statt. Ausgerichtet wird es von der neu geschaffenen, zu IPAI gehörigen, gemeinnützigen IPAI Foundation. Der Eintritt ist frei, eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Das Festival demonstriert, wie vielfältig und alltagsnah der Einsatz von KI heute bereits ist. Ob beim interaktiven Spiel »BeTheAI«, bei dem Besucherinnen und Besucher selbst in die Rolle einer Künstlichen Intelligenz schlüpfen, beim sportlichen Mitmachangebot der Bildungsakademie des VfB Stuttgart oder im direkten Austausch mit dem humanoiden Roboter Mirokaï – das Festival macht KI auf anschauliche Weise zugänglich.

Darüber hinaus zeigt das Festival konkrete KI-Anwendungen aus Wirtschaft, Forschung und Gesellschaft – über 50 Ausstellerinnen und Aussteller sind vor Ort, darunter auch die Polizei, Automobilunternehmen und Start-ups. In 20 interaktiven Workshops können Besucherinnen und Besucher selbst aktiv werden, etwa beim Prompting, im Datenschutztraining oder bei einem De-Biasing-Workshop zur kritischen Reflexion von KI-Systemen.Impulse zu Chancen und Herausforderungen der Technologie liefern Keynotes von Mina Saidze (FairTech), Susanne Renate Schneider alias „RenateGPT“, Jacob Beautemps (Breaking Lab) und Lajla Fetic (digitale Ethik & KI-Governance). Sie bringen Perspektiven aus Technik, Bildung, Ethik und Gesellschaft ein und regen zur Diskussion an.

Ergänzt wird das Programm durch ein vielfältiges Rahmenangebot mit Foodtrucks, Livemusik, Yoga-Sessions und einem Kinderprogramm, das unter anderem betreute Spielstationen und einen Auftritt des Kinderrappers Tobi Polar umfasst. dg

KI-Festival, Sa. 19. & So. 20. Juli, Zukunftspark Wohlgelegen

www.ki-festival.de