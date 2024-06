Leingarten, die charmante Stadt im Leintal, liegt sechs Kilometer von Heilbronn entfernt und bietet ihren 12.000 Einwohnern ein Leben voller Vielfalt. Ein besonderer Highlight im Leingartener Jahreskalender steht vor der Tür: das 40. Gassenfest. Der alte Ortskern zwischen der Eppinger Straße und dem plätschernden Leinbach verwandelt sich in eine stimmungsvolle Festmeile. Bereits zum 40. Mal werden die Straßen und Stände zum Treffpunkt für Leingartner und Gäste. Das Gassenfest bedeutet für alle Besucher, Freunde zu treffen, gemeinsam ein kühles Getränk zu genießen und bis spät in den Abend zu plaudern. Für jeden Geschmack ist etwas dabei. Die teilnehmenden Vereine bieten kulinarische Köstlichkeiten und kühle Getränke an. Die 3 Bands sowie der Musikverein Leingarten und DJ‘s sorgen für den richtigen Beat.

40. Leingartener Gassenfest, Sa. 29. und So. 30. Juni, Leingarten

www.leingarten.de/freizeit-und-tourismus/maerkte-und-feste/­gassenfest