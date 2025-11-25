Auch in diesem Jahr öffnen sich wieder die Tore zum wunderschönen Nürtinger Weihnachtsmarkt rund um die Stadtkirche St. Laurentius. Vom 5. bis 14. Dezember erstrahlt die zauberhafte Atmosphäre des Weihnachtsdorfs und dies zum 40. Mal. Dieser besondere Geburtstag wird natürlich mit allerlei Überraschungen gefeiert. 32 festlich geschmückte Weihnachtshütten erwarten die Besucherinnen und Besucher mit einem Angebot an handgefertigten kunsthandwerklichen Geschenken, kulinarischen Köstlichkeiten und weihnachtlichen Leckereien – eine märchenhafte Welt voller Lichterglanz in der Altstadt. In der Kirchstraße und am Lammbrunnen zieren wieder von Kindergärten, Schulen und Seniorenheimen liebevoll geschmückte Tannenbäumchen den Weg hin zum Marktgelände. Das bunte Rahmenprogramm bietet Unterhaltung für jeden Geschmack: Traditionelles wie die Turmbläser der Stadtkapelle, festliche Konzerte, eine faszinierende Modelleisenbahnausstellung, Auftritte von Chören, Themen-Stadtführungen, Bastel- und Vorleseangebote, Stockbrotbacken, die Eselchen der Rudolf-Steiner-Schule und selbstverständlich schaut auch der Nikolaus vorbei. Neben dem beliebten »Christmas-Selfie-Fotopoint« im Bühnenhaus wird es passend zum 40. Geburtstag einen weiteren besonderen Schauplatz geben. Ein nostalgischer Schlitten mit Elchgespann steht mitten auf dem Marktplatz bereit um Platz zu nehmen und ein Erinnerungsfoto zu machen. Vielleicht begegnet man dort dem Christkind oder dem Nürtinger Maskottchen »NürTiger«? In der Stadtkirche St. Laurentius finden einmal mehr »Himmlische Begegnungen« statt – hier gibt es Engel- und Krippenkunstwerke aus aller Welt zu bestaunen. Die Turmwächter haben an beiden Wochenenden wieder den Kirchturm geöffnet. Wer die 189 Stufen erklommen hat, wird mit musikalischen Überraschungen in den Turmzimmern und einem fantastischen Ausblick auf den Lichterglanz des Weihnachtsmarkts bis hin zum Albtrauf belohnt. Am dritten Adventswochenende, am 13. und 14. Dezember, legt sich über die Nürtinger Altstadt ein ganz besonderer Charme. Auf dem nordisch geprägten Adventsmarkt reihen sich liebevoll geschmückte Stände mit ihren einzigartigen kunsthandwerklichen Angeboten und die Sträßchen erstrahlen in stimmungsvollem Kerzenlicht. Der wunderbare Markt führt bis hinein in den historischen Innenhof der Hochschule für Wirtschaft und Umwelt (HfWU), dort gibt es Gelegenheit, den Hochschul-Campus bei einer Führung besser kennen zu lernen. Ab 17 Uhr, mit Einbruch der Dämmerung, zieht die schwedische Lichterkönigin Lucia mit ihrem Gefolge durch die schmalen Altstadtgassen. Begleitet wird der Zug vom Julbock, der an die Kinder Lussekatter, das schwedische Traditionsgebäck, verteilt. Und immer wieder kann es sein, dass die Trollfamilie unterwegs ist.

40. Nürtinger Weihnachtsmarkt, Fr. 5. bis So. 14. Dezember, So. bis Do., 11 bis 20 Uhr, Fr. & Sa. 11 bis 21 Uhr, Feierliche Eröffnung: Fr. 5. Dezember 17.30 Uhr, alle Infos unter: nuertingen.de/weihnachtsmarkt