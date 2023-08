42. Ganzhornfest in Neckarsulm

Kulturelle und kulinarische Vielfalt gibt es beim Ganzhornfest in Neckarsulm zu erleben. Die Neckarsulmer Vereine feiern ihr traditionelles Herbstfest zum 42. Mal und laden Besucherinnen und Besucher aus nah und fern zum Mitfeiern ein. 35 Vereine, Organisationen und Sparten bewirten die Gäste auf dem Museumsplatz am Deutschen Zweirad- und NSU-Museum, in der Urbanstraße, den umliegenden Gassen und im Innenhof des Rathauses. Begleitet wird das Ganzhornfest von einem abwechslungsreichen Musik- und Unterhaltungsprogramm für Groß und Klein auf dem Museums- und dem Karlsplatz. Anlässlich des Ganzhornfestes lädt auch der Gewerbeverein wieder zum verkaufsoffenen Sonntag ein. In vielen Geschäften in der Innenstadt können Besucher am 3. September von 13 bis 18 Uhr ausgiebig bummeln und stöbern.

Sa. 2. bis Mo. 4. September, rund um das Deutschordensschloss, Neckarsulm, www.neckarsulm.de