42. Kunst-Hand-Werk-Markt in Schwäbisch Hall, 28. bis 30.11.25

Besucher aus Nah und Fern freuen sich auf das Haller Highlight der Adventszeit: Der seit vier Jahrzehnten bekannte Wohlfühlmarkt mit Kunst und Kunsthandwerk: Hier sieht man nicht nur schöne Dinge, die mit Kreativität, Geduld und Können geschaffen wurden. Auch kann man bei handwerklichen Tätigkeiten zusehen: Textildesigner, Schmiedekünstler, Holzbildhauer, Weidenflechterin, Scherenschneiderin und Töpfer zeigen, was Hände erschaffen können! Besondere Dinge, die Geschichten erzählen: Altbewährtes, überraschend Neues, manches sogar vor Ort nach Kundenwunsch. Im Gegensatz zum virtuellen Shopping sind hier echte Erlebnisse garantiert: Genießen, Staunen und Erleben, wie Schönes und Leckeres entsteht. Und obendrein mit musikalischer Umrahmung und für Kinder gibt es wie immer kreative Spiel- Mitmachangebote. In diesem Jahr öffnet sich der Markt auch für Liebhaber des Musizierens. In der Kirche dürfen Besucher Tischharfen ausprobieren. Im Goethesaal bringt ein Instrumentenbauer aus Ecuador seine Werke zum Klingen. Besonderes Highlight: Bernhard Gabert aus Schöntal-Berlichingen führt beim diesjährigen Kunst-Hand-Werklichen Weihnachtsmarkt sein seltenes aussterbendes Handwerk vor. Er zeigt an seinem Stand die Herstellung von handgetriebenen Buchbeschlägen und Buchschliessen nach alter Handwerkskunst. Die Besucher und Besucherinnen können gerne ihre alten Bücher zur Restaurierung vorbeibringen.

Fr. 28. November, 13 bis 19 Uhr, Sa. 29. November, 10 bis 19 Uhr, So. 30. November, 11 bis 19 Uhr, Hospitalkirche und Hof des Goethe-Instituts Schwäbisch Hall, www.nurzu.de