44. Christkindlesmarkt in Vellberg, 13. und 14.12.25

Vellberg lädt am 13. und 14. Dezember zum 44. Christkindlesmarkt ein. Der traditionsreiche Markt findet wie gewohnt im historischen Städtle statt. Zahlreiche Marktbeschicker präsentieren ein abwechslungsreiches Angebot aus kunsthandwerklichen Erzeugnissen, Textilien, Geschenk-­artikeln sowie weihnachtliche Dekorationen. Auch für das leibliche Wohl ist bestens gesorgt: Die örtlichen Vereine bieten Glühwein, Punsch, süße Leckereien und herzhafte Speisen an. Für eine gemütliche Atmosphäre sorgen wärmende Feuerschalen. Musikalisch wird der Markt durch ­verschiedene Gruppen und Alphornbläser stimmungsvoll begleitet. Erstmalig wird in diesem Jahr ein Gewinnspiel mit tollen Preisen geboten. Für die kleinen Gäste wird das Figurentheater Prinzessin-Gisela am Samstag sowie Märchenstunden am Sonntag geboten. Zusätzlich verteilen an ­beiden Tagen Christkindle und Nikolaus Geschenke an die Kinder und ein Kinderkarussell lädt zum fröhlichen Mitfahren ein.

Sa. 13. und So. 14. Dezember, Vellberg, www.vellberg.de