44. Ganzhornfest in Neckarsulm (6. bis 8.9.25)

Tausende Besucher aus nah und fern sind wieder eingeladen, beim Neckarsulmer Ganzhornfest Gastfreundschaft und Lebensfreude zu genießen. Das weit über die Stadtgrenzen hinaus beliebte Herbstfest der Neckarsulmer Vereine findet zum 44. Mal statt. Rund um das Deutschordensschloss, in den umliegenden Gassen und auf dem Karlsplatz erwartet die Besucher ein abwechslungsreiches Bühnenprogramm und musikalische Unterhaltung. Rund 40 Vereine, Organisationen und Sparten bewirten die Festgäste mit einem vielfältigen kulinarischen Angebot. Für die jüngeren Besucher gibt es ein Kinder- und Jugend-Familienprogramm am Samstag und Sonntag. Der 7. September ist zudem verkaufsoffener Sonntag. Die Geschäfte in der Innenstadt laden von 12 bis 17 Uhr zum Bummeln und Stöbern ein. Begleitet wird das Ganzhornfest von einem Musik- und Unterhaltungsprogramm.

Sa. 6. bis Mo. 8. September, Innenstadt, Neckarsulm, www.neckarsulm.de