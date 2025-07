46. Erlenbacher Weinfest (22. bis 25.8.25)

Die bekannte Weinbaugemeinde Erlenbach, am Fuße des Kayberges, erwartet wieder viele tausend Besucher aus dem ganzen Bundesgebiet. Erlenbach ist auch in diesem Jahr gut gerüstet, um den Gästen einen angenehmen Aufenthalt zu bieten. Das Weinfest, bei dem authentische Kaybergweine, sowie eine reichhaltige Auswahl an Spezialitäten aus der einheimischen Küche angeboten wird, entwickelte sich im Laufe der Jahre zu einem beliebten Treffpunkt der Weinfreunde aus Nah und Fern.

Fr. 22. bis Mo. 25. August, rund um das ­Rathaus, Erlenbach, erlenbacher-weinfest.jimdo.com