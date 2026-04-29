46. Neuenstadter Stadtfest (30. & 31.5.26)

Am letzten Maiwochenende verwandelt sich rund um den markanten Torturm wieder alles in eine lebendige Festmeile: Örtliche Vereine, Gruppen und Gastronomen laden mit zahlreichen Ständen und Attraktionen zum Entdecken, Genießen und Verweilen ein. Kulinarisch bleiben dabei keine Wünsche offen. Besucherinnen und Besucher können sich auf kreative Mitmach-Angebote für Kinder, spannende Kartentricks sowie den beliebten RadCHECK am Samstagvormittag freuen, bei dem Fahrräder kostenlos auf ihre Verkehrssicherheit geprüft werden. Musikalisch kommt niemand zu kurz: Auf zwei Bühnen erwartet die Gäste ein abwechslungsreiches Live-Programm.

Sa. 30. & So. 31. Mai, Innenstadt, Neuenstadt am Kocher

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