47. Bad Rappenauer Stadtfest (20.-22.6.)

Zum Warm-up am Freitagabend rocken »Extasy« die Volksbank-Bühne beim Rathaus und auf der Renner-Immobilien-Bühne am Bahnhof sorgen »The Complete Clapton Tribute Band« für rhythmischen Bluesrock. Richtig rund geht es dann am Samstag und Sonntag. Der Startschuss fällt am Samstagnachmittag mit dem traditionellen Fassanstich. Dann wird zwei Tage lang rund ums Rathaus in der Stadtmitte und am Bahnhof gefeiert. Der Samstagabend steht ganz unter dem Motto: »47 Jahre Stadtfest – the party goes on!!« Während auf der Bühne am Bahnhof »8back30« begeistern, rockt »Realusion« die Rathausbühne. Der Sonntag startet um 10 Uhr mit einem Ökumenischen Gottesdienst. Danach beginnt das Programm auf allen Bühnen. Von 13 bis 18 Uhr öffnen die Läden zum verkaufsoffenen Sonntag. Auch das kulinarische Angebot der Vereine und Gastronomen kann sich sehen lassen.

Fr. 20. - So. 22. Juni, Stadtmitte, Bad Rappenau

www.badrappenau.de