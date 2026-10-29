47. Weihnachtsmark Plochingen, 27. bis 29.11.26

Der traditionelle Plochinger Weihnachtsmarkt öffnet am ersten Adventswochenende bereits zum 47. Mal seine Pforten. Vom 27. bis zum 29. November, lädt er rund um den festlich geschmückten Marktplatz zu einem stimmungsvollen Auftakt in die Adventszeit ein. In diesem Jahr präsentiert sich der Weihnachtsmarkt noch heimeliger, mit einem Fokus auf die Plochinger Vereine und die Vielfalt des Kunsthandwerks. Liebevoll dekorierte Stände und weihnachtliche Häuschen laden zum Bummeln ein. Zwischen den Ständen mit kulinarischen Köstlichkeiten präsentieren Kunsthandwerker ihre Arbeiten.

47. Weihnachtsmark Plochingen, Fr. 27. bis So. 29. November, Fr. & Sa. 17 bis 21 Uhr, So. 11 bis 19 Uhr, Marktplatz, Plochingen, alle Infos: www.plochingen.de/weihnachtsmarkt