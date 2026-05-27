48. Bad Rappenauer Stadtfest , 19. bis 21.06.26

Am Freitagabend startet das Festwochenende mit einem musikalischen Warm-up: Auf der Volksbank-Bühne am Rathaus sorgt »Extasy« für beste Stimmung, während »Perfect Heat« auf der Renner-Immobilien-Bühne am Bahnhof das Publikum auf das Wochenende einstimmt. Offiziell eröffnet wird das Fest mit dem traditionellen Fassanstich. Am Samstagabend bringt »Rockzylla« die Bühne am Bahnhof zum Beben. Parallel sorgt DJ Deny auf der Rathausbühne für Partystimmung vor der Live-Übertragung des WM-Spiels um 22 Uhr. Der Sonntag beginnt um 10 Uhr mit einem ökumenischen Gottesdienst. Danach startet das Programm auf allen Bühnen und läuft bis 20.30 Uhr. Zusätzlich laden die Geschäfte von 13 bis 18 Uhr zum verkaufsoffenen Sonntag ein.

Fr. 19. - So. 21. Juni, Stadtmitte, Bad Rappenau, badrappenau.de