48. Öhringer Autofrühling, 09. und 10.05.26

Auch in diesem Jahr dürfen sich Auto-Fans auf ein besonderes Highlight freuen: Der Öhringer Autofrühling findet bereits zum 48. Mal statt und lädt am 9. und 10. Mai auf die Herrenwiese ein. Besucher haben an beiden Tagen die Möglichkeit, sich umfassend über die neuesten Entwicklungen in der Automobilwelt zu informieren. Organisiert wird die Veranstaltung in diesem Jahr von der Koch Auto.Gruppe mit Unterstützung von Timo Klaiber. Mit dabei sind zahlreiche bekannte Autohäuser und Zweiradhändler: das Autohaus Hübel (Citroën), Autohaus Metzger (Toyota), Autohausgruppe Assenheimer Mulfinger (Mercedes-Benz und Fahrräder), Autohaus Grötzinger (BMW, MINI und BMW Motorräder), Autohaus Kummich (Abarth, Alfa Romeo, Fiat, Honda, Jeep, Mazda, Opel) sowie die Koch Auto.Gruppe mit ihren Marken Audi, CUPRA/ SEAT, Škoda, Volkswagen und Volkswagen Nutzfahrzeuge und Yamaha Motorräder. Insgesamt werden rund 250 Neu-, Vorführ- und Gebrauchtfahrzeuge präsentiert – von klassischen Verbrennern bis hin zu modernen Elektro- und Hybridmodellen. Für das leibliche Wohl sorgt der Hohenloher Motorsportclub Öhringen (HMC). Für die kleinen Besucher gibt es eine Hüpfburg sowie ein Karussell. Am Süßwarenstand von Zöllner warten außerdem gebrannte Mandeln, frische Crêpes und viele weitere Leckereien. Ergänzt wird das Angebot durch weitere Aussteller: Die SV SparkassenVersicherung, der TÜV SÜD sowie die Abschlepp- und Bergedienste Herbold und der Abschleppdienst Rapp sind ebenfalls mit eigenen Ständen vor Ort vertreten und stehen für Fragen zur Verfügung.

Sa. 9. und So. 10. Mai, 10 bis 17 Uhr, Herrenwiese, Öhringen, koch-autogruppe.de