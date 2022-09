Bereits zum fünften Mal finden in den Gewächshäusern und auf dem Gelände der Umbach Bioland Gärtnerei die Heilbronner Garten- und Gesundheitstage „BIO & CHI“ statt. Vom 24. bis 25. September werden auf dem Demonstrationsbetrieb das Umbach-Team und zahlreiche Mitausstellende rund um das Thema Gesundheit, Wohlbefinden, Heilpflanzen, Musik sowie Garten und Balkon ein ganz besonderes Flair zaubern, das zum Bummeln und Verweilen einlädt. Dazu gibt es interessante Vorträge von verschiedenen Mitausstellenden und bekannten Gästen, wie der SWR-Kräuterfrau Christel Ströbel und dem Chiliexperten Alexander Hicks (bekannt aus Galileo, Arte uvm.).

Das Highlight ist ein Weltrekordversuch, der am ersten Veranstaltungstag direkt in der Gärtnerei stattfinden wird. 1.000 verschiedene Chilisorten als Pflanze im Topf werden bis dahin Früchte tragen und zur Rekordabnahme bereitstehen. Dort können Sie dann bereits die Chilipflanzen vorbestellen und für die Gartensaison 2023 sichern. Besucher können sich vor Ort beraten lassen und die beiden Veranstaltungstage in vollen Zügen genießen. Für das leibliches Wohl ist gesorgt – es gibt zum Beispiel veganes Chili sin Carne oder Falafel mit frisch gebackenem Brot oder einen Bio-Kaffee mit selbstgebackenenKuchen.

Hinweis: Die „5. Heilbronner Garten und Gesundheitstage“ finden am 24. September von 14 bis 18 Uhrund am 25. September von 11 bis 18 Uhr in der Umbach Bioland Gärtnerei statt.