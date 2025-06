5. Kesselfestival auf dem Wasen, 04. und 05.06.25

Das Kessel Festival, das in der Stuttgarter Kultur- und Musikszene fest etabliert ist, hat sich in den vergangenen Jahren zu einem der bedeutendsten, kulturellen Events in unserer Stadt entwickelt. Zuletzt lockte das Festival 65.000 Musik-, Kunst- & Sportliebhaber aus Stuttgart und der Region auf den Cannstatter Wasen und setzte damit neue Maßstäbe. Die fünfte Ausgabe des Kessel Festivals verwandelt den Cannstatter Wasen am 4. und 5. Juli in eine bunte Oase für Jedermann.

Expand Foto: Niculai Constantinescu Kontra K

Das umfassende Programm des Kessel Festivals bietet abseits der Stuttgarter Hochkultur eine vielseitige Plattform für die gesamte Region. Neben nationalen und internationalen Topstars der Musikszene auf der Haupt- und Palastzeltbühne, jungen, aufstrebenden Musiker auf der Newcomerbühne und DJs unterschiedlicher Genres, laden namhafte Sportvereine, der Stuttgarter Comedy Clash und zahlreiche Funsport Attraktionen zum Mitmachen und Zuschauen ein. Der integrierte Übermorgen Markt präsentiert Nachhaltigkeit zum Anfassen und das große, interaktive Kinder- und Familienprogramm rundet das Kessel Festival zu etwas Besonderem für Besucher jeglichen Alters ab. Auf der Hauptbühne begeistern an den beiden Festivaltagen musikalische Top Acts unterschiedlicher Genres bis zu 70.000 Menschen. Zum Festivalauftakt am Freitag gibt es ein hochkarätiges Programm.

Expand Foto: ebeabebe Ski Aggu

Los geht es mit dem Newcomer Band Contest Gewinner des vergangenen Jahres »Call me Brutus«, die auf Kommando jede Bühne zum Beben bringt. Anschließend sorgt das »Ennio« mit energiegeladenen Sounds für ganz besondere Momente auf dem Wasen. Danach feiern »Max Herre und Joy Denalane«, zwei der wichtigsten und erfolgreichsten deutschen Musiker der vergangenen 25 Jahre, eine große Party. Den Abschluss des erste Festival-Tages auf der Hauptbühne machen die Klangchaoten von »Deichkind«. Auch der Samstag hat viel zu bieten. Der Abend steht ganz im Zeichen des Deutsch-Raps, wenn zunächst ab 18 Uhr »Ski Aggu« und danach »Kontra K« die Bühne mit Berliner Klängen fluten und zeigen, warum sie in der deutschsprachigen Musiklandschaft eine Ausnahmestellung einnehmen. Im vergangenen Jahr fiel der Startschuss für eine zweite, die Palastzeltbühne, und auch in 2025 dürfen sich die Besucher auf jede Menge Musik im Palastzelt freuen.

Kesselfestival, Fr. 4. & Sa. 5. Juli, Cannstatter Wasen, Stuttgart, alle Infos und Termine: kesselfestival.de