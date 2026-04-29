5. Nördlinger Eisenbahnfest, 14. bis 17.05.26

Der Verein Bayerisches Eisenbahnmuseum e.V. lädt zum 5. Nördlinger Eisenbahnfest ein und ermöglicht einen lebendigen Einblick in den historischen Eisenbahnbetrieb. Die Besucher erleben ein vielfältiges Programm rund um die Welt der Eisenbahn. Neben dem Festgelände werden Dampfzugfahrten ab dem Nördlinger Bahnhof nach Donauwörth, Harburg und Gunzenhausen angeboten. Zusätzlich verkehren an allen Tagen Gastsonderzüge nach Nördlingen und sorgen für ein besonderes Eisenbahnerlebnis. Ein Highlight ist die große Fahrzeugschau mit verschiedenen Dampflokomotiven, die auf der Drehscheibe präsentiert werden.

5. Nördlinger Eisenbahnfest, Do. 14. bis So. 17. Mai, Bayerisches, Eisenbahnmuseum, Nördlingen, bayerisches-eisenbahnmuseum.de