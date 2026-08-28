50 Jahre Reichsstädter Tage: Aalen feiert sein Stadtfest vom 11. bis 13. September mit Jubiläumsprogramm

Aalen steht vor einem besonderen Festwochenende: Vom 11. bis 13. September feiern die Reichsstädter Tage ihre 50. Auflage. Zum Jubiläum wird das größte Stadtfest der Region größer und vielfältiger als sonst. Drei Tage lang erwartet die Besucher ein Programm auf sieben Bühnen, dazu kommen kulinarische Angebote, Aktionen für Kinder und zahlreiche Veranstaltungen rund um die Innenstadt.

Eigentlich hätte dieses Jubiläum bereits früher gefeiert werden sollen: Die Reichsstädter Tage gehen auf die Einweihung des Aalener Rathauses im Jahr 1975 zurück. Wegen der Corona-Pandemie musste das Stadtfest jedoch 2020 und 2021 ausfallen. Seit rund einem Jahr laufen deshalb die Vorbereitungen für die große Jubiläumsausgabe.

Für viele Aalener sind die Reichsstädter Tage untrennbar mit persönlichen Erinnerungen verbunden. Auch das Fest selbst hat sich verändert. Aus der ursprünglich zweitägigen Veranstaltung wurde ein dreitägiges Stadtfest. Das Feuerwerk gehört inzwischen der Vergangenheit an, ebenso die große Hauptbühne am Marktplatz zwischen dem heutigen Kubus und H&M. Sicherheitsanforderungen haben das Gesicht der Veranstaltung im Laufe der Jahre verändert.

Eine Reise durch die lange Geschichte der Reichsstädter Tage bietet Stadtarchivar Georg Feuerbach am Mittwoch, 9. September, bei einem Talkabend im Rathausfoyer. Historische Bilder und ein Film erinnern an die Anfänge. Außerdem treffen dort die früheren Oberbürgermeister Ulrich Pfeifle, Martin Gerlach und Thilo Rentschler auf Amtsinhaber Frederick Brütting. Sie berichten von ihren persönlichen Erlebnissen rund um das Stadtfest.

Bereits am Donnerstag, 10. September, beginnt die Jubiläumsfeier mit einem Konzert in der Stadthalle. Die Junge Philharmonie Ostwürttemberg, das Aalener Sinfonieorchester und das städtische Orchester spielen unter der Leitung von Uwe Renz und Chris Wegel Werke aus Klassik und Filmmusik. Auf dem Programm stehen unter anderem Gustav Holsts »Die Planeten«, Auszüge aus Edvard Griegs »Peer Gynt Suite« und die »Star Wars Saga« von John Williams.

Der »offizielle« Start der Reichsstädter Tage efolgt der am Freitag, den 11. September, mit dem traditionelle Fassanstich. Bis Sonntagabend wird anschließend auf sieben Bühnen gefeiert. Für Kinder sind unter anderem eine Spielstraße der Malteser am Storchenplatz und Angebote am Kubus geplant.

Eine besondere Rolle spielt das »Oalemer Lied«. Die »Läschtermäuler« der Aalener Fasnachtszunft präsentieren am Samstag, 12. September, um 13.30 Uhr auf der Marktplatzbühne eine eigens zum Jubiläum gedichtete neue Strophe. Auch das Promi-Pfannkuchenbacken der Aalener Fasnachtszunft soll in diesem Jahr besonders prominent besetzt sein. Gemeinsam mit dem verkaufsoffenen Sonntag und den zahlreichen Angeboten der Vereine und Händler wird damit eine Tradition fortgeführt, die seit den ersten Reichsstädter Tagen zum Fest gehört.

50 Jahre Reichsstädter Tage, das bedeutet für Aalen nicht nur drei Tage Feiern, sondern auch fünf Jahrzehnte Stadtgeschichte, Tradition und gemeinschaftliche Erinnerungen.