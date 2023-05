50 Jahre SSV Gaisbach, 16.-18. Juni 2023

Der SSV Gaisbach feiert dieses Jahr sein 50-jähriges Jubiläum. In diesem Rahmen veranstaltet der 1973 gegründete Verein vom 16. bis 18. Juni verschiedene Events auf und um das Vereinsgelände auf dem Gaisbacher Ballenwasen.

50 Jahre Sport, Spannung, Spaß, Freude, Feiern, Ausflüge, Emotionen, Erfolge, Niederlagen, Freundschaften, kurz und gut: 50 Jahre Sportverein – SSV Gaisbach 1973 e.V. Zu Beginn des Jubiläumswochenendes kommt Mallorcastimmung nach Hohenlohe. Im Festzelt findet am 16. Juni an diesem Abend der 1. Gaisbacher Ballerwasen mit Chartstürmer Schürze, Asphalt Anton, Julian Benz und Micha von der Rampe statt. Schon jetzt lässt sich sagen, dass dieses Event Interesse weit über Hohenlohe hinaus generiert.

Am Samstag, 17. Juni bietet der SSV Gaisbach für Interessierte ein buntes sportliches Programm zum Mitmachen im Sportpark auf dem Ballenwasen an. Neben einer Spielstraße für Kids findet ein Jugendfußballturnier und voraussichtlich ein Beachvolleyballturnier statt. Auf den neu gebauten Pumptrack sind die Vereinsmitglieder ganz besonders stolz. Diese Anlage bietet Bikebegeisterten überregional Trainingsmöglichkeiten und erfreut sich gr

oßer Beliebtheit. Hier finden an diesem Tag ebenfalls verschiedene kostenlose Kurse statt. Am Abend heizt dann die Hohenloher Partyband TETs dem Publikum im Festzelt ein. Den Abschluss an diesem Wochenende bildet ein evangelischer Gottesdienst und ein gutbürgerliches Mittagessen.

Am 20. Juni, genau 50 Jahre nach der Gründung, lädt der SSV Gaisbach dann für geladene Gäste zum offiziellen Festakt in die Gaisbacher Mehrzweckhalle ein. An diesem Abend wird gemeinsam auf die Vereinsgeschichte zurückgeblickt und der SSV Gaisbach präsentiert, so wie er heute ist. Dank des großartigen ehrenamtlichen Engagements wurde in den vergangenen Jahren in Gaisbach viel erreicht und der Verein konnte sich als fester Bestandteil in der Region etablieren. Die Mitglieder haben den Verein in den letzten Jahrzehnten immer wieder mit großem Engagement und Tatendrang unterstützt, sodass die Vereinsziele erfolgreich umgesetzt werden konnten.

50 Jahre SSV Gaisbach Fr. 16. bis So. 18. Juni, Ballenwasen, Gaisbach, ssv-gaisbach.de