Das 51. Heilbronner Weindorf steht in den Startlöchern und hält neben insgesamt 36 Ständen, 350 Weißweine, Rotweine, Sekte und Seccos ein buntes Programm rund um den Wein- und Weinbau bereit.

Es gibt kein Fest auf das die Heilbronner so hin fiebern wie auf das Heilbronner Weindorf. An Elf Tagen haben Weinkenner und Genießer aus Heilbronn und Umgebung die Gelegenheit rund 350 regionale Weine, Seccos und Sekte zu probieren. An allen 18 Weinständen der Wengerter, Genossenschaften und der Hochschule gibt es das Zehntele ab 2,50 Euro bis hin zu hochpreisigen Weinen zu probieren. Ganze Flaschenweine gibt es ab 16 Euro, die teuerste Flasche für 84 Euro ist eine Magnum-Flasche. Rund um das historische Rathaus warten außerdem an insgesamt 36 Ständen kulinarische Highlights auf die Besucher des Weindorfs. Auch in diesem Jahr wartet das Weindorf mit einem abwechslungsreichen gastronomischen Angebot von schwäbischen Klassikern wie Maultaschen über Raclette-Käse bis hin zu internationalem Streetfood wie marokkanische Sandwiches oder vietnamesische Spezialitäten auf. An vier Standorten spielen täglich ab 18 Uhr Musikkapellen, Bands und Ensembles, die mit atmosphärischer Musik das Weindorf untermalen. Donnerstags bis samstags werden DJ‘s das Musikprogramm ergänzen. Neu ist dabei die Radio Ton 80‘s Lounge vom 11. bis 17 September. Das umfangreiche Rahmenprogramm beeinhaltet Weinwanderungen mit Weinverkostung am Wartberg, Themen-Stadtführungen, verschiedene Wengerter-Weinproben und vieles mehr. Zum ersten Mal wird am Sonntag, 10. September ein verkaufsoffener Sonntag in der Innenstadt stattfinden, bei dem regionale Wengerter mit dem Bollerwagen die Besucher der Fußgängerzone versorgen werden, Staßenmusiker für Stimmung sorgen und Landmaschinen aus dem Weinbau zu bewundern sind. 170 Barrique-Fässer werden außerdem die Innenstadt verschönern. Am Mittwoch, 13. September wird der »Happy Day« stattfinden, bei dem an allen Ständen besondere Rabattaktionen für die Besucher angeboten werden. Die Eröffnung des Heilbronner Weindorfs findet am 7. September um 17 Uhr durch Oberbürgermeister Harry Mergel, Ministerin Theresa Schopper und die Württembergischen Weinkönigin Carolin Golter statt. Alle Besucher werden zu Gebäck und einem Glas Wein eingeladen. In diesem Rahmen wird ebenfalls die Kürung der Heilbronner Herbstritter und Edelfrauen durch den Verkehrsverein Heilbronn stattfinden. Reservierungen für Gruppen in den bewirten Lauben sind ab sofort möglich.

Heilbronner Weindorf

Do. 7. bis So. 17. September,

Heilbronner Innenstadt,

www.heilbronn.de