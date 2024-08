52. Heilbronner Weindorf ab 5. September

Bereits zum 52. Mal lädt das Heilbronner Weindorf Kenner und Genießer zu genussvollen und abwechslungsreichen Tagen rund um das historische Rathaus ein.

Vom 5. bis 14. September kann in Heilbronn bei einem der beliebtesten Feste wieder gefeiert werden. Zahlreiche Weinproben, Weinveranstaltungen und Weinführungen dürfen bei diesem Fest des Genießens natürlich nicht fehlen. Weingenuss mit circa 350 regionalen Weinen, Seccos und Sekten und leckeres Essen vom Weindorf-Klassiker - der Currywurst - über Schwäbisch-Deftiges bis zu orientalischem Streetfood warten auf die Festbesucher. Livemusik an fünf Standorten rund um das Rathaus sorgt mittendrin im Geschehen für Stimmung. In drei Lauben, der Sparkassen-Laube, der Laube der Heilbronner Stimme und der Weingarten-Laube können ab sofort Plätze reserviert werden, auch für Gruppen.

Um 16:45 Uhr findet auf dem Marktplatz die Ernennung und Ehrung des/der diesjährigen Herbstritter/s bzw. der Edelfrau/en des Herbstes durch den Verein „Wir für Heilbronn e.V.“ im Rahmen eines Pre-Opening statt. Um 17 Uhr eröffnet dann Oberbürgermeister Harry Mergel mit der Württembergischen Weinkönigin Larissa Salcher und den Ehrengästen offiziell und feierlich das 52. Heilbronner Weindorf. Alle Anwesenden werden von der Beschickergemeinschaft des Heilbronner Weindorfs mit einem Schluck Wein zum gemeinsamen Anstoßen und Gebäck auf diesen besonderen Moment eingeladen. Tägliche Wengerter-Proben (jeweils um 17 Uhr), Wein und Schokolade mit Michaela Schell (Samstag, 7. September 14 Uhr), die beliebte verdeckte Weinprobe (Dienstag, 10. September 16 Uhr) und ein Happy-Day mit besonderen Mehrwertaktionen (Mittwoch, 11. September). Zahlreiche Weinerlebnisführungen bieten auch neben dem festlichen Treiben viel Programm. Auf vier Bühnen wird ab 18 Uhr täglich ein buntes Musikprogramm geboten.

Expand Foto: Heilbronn Marketing GmbH/Jürgen Häffner

52. Heilbronner Weindorf

Do. 5. bis Sa. 14. September, Heilbronner Innenstadt

www.heilbronn.de