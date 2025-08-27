53. Heilbronner Weindorf (11. bis 20.9.25)

Vom 11. bis 20. September lädt das Heilbronner Weindorf rund um das historische Rathaus zum Verweilen ein. An elf genussvollen und abwechslungsreichen Tagen präsentieren die Weingüter und Genossenschaften der Region stolz ihre edlen Tropfen. Zahlreiche Weinproben, Weinveranstaltungen und Weinführungen dürfen bei diesem Fest des Genießens natürlich nicht fehlen.

Ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm mit viel Livemusik, dem HNV-Nachmittag oder dem Happy Day mit besonderen Angeboten für alle Besucher erwartet die Gäste des herzlichen Fests. Rund 400 regionale Weine, Seccos und Sekte und natürlich leckeres Essen vom Weindorf- Klassiker - der Currywurst - über Schwäbisch-Deftiges bis zu orientalischem Streetfood machen das Fest zu einem Rundum-Genuss-Erlebnis. In drei Lauben, der Sparkassen-Laube, der Laube der Heilbronner Stimme und der Weingarten-Laube können Plätze reserviert werden, auch für Gruppen. Um 16:45 Uhr findet auf dem Marktplatz am Eröffnungstag vor dem historischen Heilbronner Rathaus die Ernennung und Ehrung der/des diesjährigen Herbstritter/s bzw. der Edelfrau/en des Herbstes durch den Bürgerverein »Wir für Heilbronn e.V.« im Rahmen eines Pre-Opening auf der Musikbühne statt. Um 17 Uhr eröffnet dann Oberbürgermeister Harry Mergel mit der Württembergischen Weinkönigin Kim Weißflog und den Ehrengästen offiziell und feierlich das 53. Heilbronner Weindorf. Am Mittwoch, 17. September kommen alle Besucher in den Genuss besonderer Rabattaktionen an allen Weindorf-Ständen. Erneut dabei: der HNV-Nachmittag. Jeder der mit seinem HNV-Ticket am Montag, 15. September von 16 bis 19 Uhr an den Stand des HNV kommt, erhält einen Gutschein in Höhe von 3 Euro für die Weindorf-Stände (Gastronomie und Wein) geschenkt. Gutschein-Blöcke für das Heilbronner Weindorf gibt es in der Tourist-Information in der Kaiserstraße 17 oder bei der Genossenschaftskellerei Heilbronn in der Binswanger Straße 150.

53. Heilbronner Weindorf, Do. 11. bis Sa. 20. September, Heilbronner Innenstadt

www.heilbronn.de