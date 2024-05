55. Vellberger Weinbrunnenfest

Vom 5. bis 7. Juli feiern die Vellberger das 55. Weinbrunnenfest mit der symbolischen Einbringung des Weinzehnten aus dem Unterland. Württembergischer Wein fließt wieder aus dem Vellberger Stadt- und Marktbrunnen von 1720. Zwei Winzer runden mit ihrer ­großen Auswahl an Weinen und Sekten das Angebot ab. Die Stadtverwaltung freut sich auf zahlreiche Festbesucher und hat wieder ein vielfältiges Programm zusammengestellt. Für das leibliche Wohl sorgt das bunte Speisenangebot. Am 5. Juli ist Bewirtungsbeginn ab 18 Uhr, um 20 Uhr findet der Festauftakt mit Einmarsch und Lagerleben der Landsknechte auf der Bastion statt, Weinbrunneneröffnung durch den Herold ist um 20.15 Uhr, es folgt das Musik- und Showprogramm mit den »Vellbergern« im Städtle. Zusätzlich wird EM-Public Viewing in der Scheune Hanselmann ab 21 Uhr geboten und ab 21.30 Uhr legt DJ O-Man auf der Bastion auf. Am 6. Juli sorgen die »Bayernmän« um 20.30 Uhr für Stimmung. Um 22 Uhr wird‘s heiß beim Fackeltanz der Gruppe »Rhythmus-Angriff« des TSV Vellberg und beim Fackeltanz der »Girls on Fire«. Das große Brillantfeuerwerk erhellt um 23 Uhr den Vellberger Nachthimmel. Der Sonntag beginnt bereits um 10.30 Uhr mit einem ökumenischen Gottesdienst, Bewirtungsbeginn ist um 11 Uhr, um 12.30 Uhr spielt die Stadtkapelle zum schwungvollen Mittagskonzert auf. Der historische Einzug mit Einbringung des Weinzehnten findet um 14 Uhr statt, anschließend erfolgt die Wiedereröffnung des Weinbrunnens sowie der Tanz der Gruppe »Rhythmus-Gefühle« des TSV Vellberg, gefolgt vom Theaterstück »Die Gerichtsverhandlung« der Theatergruppe »Junge Kaschdalauscher«. Ab 15.15 Uhr lädt der Fanfarenzug Schwäbisch Hall zum Platzkonzert. Außerdem geboten wird ein Kinderprogramm mit dem Prinzessin Gisela Theater um 16 Uhr und Stimmungsmusik mit »2weeksbefore« um 17.45 Uhr.

Fr. 5. bis So. 7. Juli, Vellberg, www.vellberg.de