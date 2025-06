56. Vellberger Weinbrunnenfest, 04. bis 06.07.25

Am ersten Juli-Wochenende wird im Vellberger Städtle zum 56. Mal das Weinbrunnenfest mit der symbolischen Einbringung des Weinzehnten aus dem Unterland gefeiert. Wein fließt wieder aus dem Vellberger Stadtbrunnen von 1720. Ein vielfältiges Programm mit Musik und Unterhaltung wird angeboten.

Das Open-Air-Fest ist ein Besuchermagnet und ­eine der größten Freiluftveranstaltungen im ­Hohenloher Land. So dreht sich im Vellberger ­Städtle an diesem Sommer-Wochenende vom 4. bis 6. Juli 2025 alles um den Wein: Aus dem Stadt-­brunnen fließt Wein, auch Cocktails aus Wein sind dort erhältlich. Das Weinangebot wird von zwei Winzern aus dem Unterland mit einem interessanten Wein- und Sektrepertoire ergänzt. Für das leibliche Wohl sorgt das bunte Speisenangebot. Am Abend des 4. Juli findet der Festauftakt mit ­Einmarsch der Edelleute und Landsknechte statt und sorgt dafür, dass sich die Gäste beim Umtrunk vor historischer Kulisse wohlfühlen können. Die ­Eröffnung des Weinbrunnens erfolgt um 20.15 Uhr durch den Herold. Ab 20.30 Uhr spielen die ­»Vellberger« ihr musikalisches Showprogramm im Städtle und DJ O-Man legt ebenfalls ab 20.30 Uhr auf der Bastion auf. Bei der romantischen Sommernacht am 5. Juli fließt ab 20.15 Uhr wieder Wein aus dem Brunnen. Ab 20.30 Uhr ist die Partyband »Highline« im Städtle zu hören und sorgt für Feierlaune. Bei Einbruch der Dunkelheit erleuchten ­tausende Lichter das mittelalterliche Städtle und erzeugen eine einmalige Atmosphäre. Um 22 Uhr tritt zunächst die Gruppe Rhythmus-Angriff des TSV Vellberg auf. Anschließend werden die Lichteffekte durch den Fackeltanz der Gruppe Girls on Fire auf der Bühne verstärkt und finden ihren Höhepunkt mit dem Brillantfeuerwerk um 23 Uhr.

Tradition und Kulisse mit Festzug am Sonntag: Das sonntägliche Programm am 6. Juli beginnt um 10.30 Uhr mit einem ökumenischen Festgottesdienst. Es folgt ein schwungvolles Mittagskonzert der Stadtkapelle Vellberg um 12.30 Uhr. Der historische, ­mittelalterliche Einzug beginnt um 14 Uhr, es folgen Tänze der Gruppe Rhythmus-Gefühl und der Tanzmäuse aus Bühlertann. Ein Platzkonzert des Fanfarenzuges Schwäbisch Hall ist um 15.15 Uhr zu hören. Um 16 Uhr findet das Kinderprogramm von Prinzessin Gisela Theater mit dem Figurentheater statt und um 17.45 Uhr spielt die Band »2weeksbefore« ihre Stimmungsmusik auf der Bühne. Obwohl das größte Vellberger Fest ein Weinbrunnenfest ist, fließt natürlich auch Bier in die Krüge und jede Menge Nichtalkoholisches wird ausgeschenkt. Die Stadt hofft, dass sich der aus dem Brunnen ­fließende Wein nicht mit Regentropfen vermischt und die Sonne an diesem Wochenende strahlt.

Die Sicherheit der Besucher hat beim Weinbrunnenfest eine -hohe Priorität. Das erstellte -Sicherheitskonzept wird -konsequent umgesetzt. Es empfiehlt sich, die Busverbindungen der Region zu nutzen, um zum Weinbrunnenfest zu kommen.

56. Vellberger Weinbrunnenfest, Fr. 4. bis So. 6. Juli, Vellberg, www.vellberg.de