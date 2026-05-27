57. Vellberger Weinbrunnenfest, 03. bis 05.07.26

Vom 3. bis 5. Juli feiern die Vellberger das 57. Weinbrunnenfest mit der symbolischen Einbringung des Weinzehnten aus dem Unterland. Württembergischer Wein fließt wieder aus dem Vellberger Stadt- und Marktbrunnen von 1720. Zwei Winzer runden mit ihrer ­großen Auswahl an Weinen und Sekten das Angebot ab. Am 3. Juli ist Bewirtungsbeginn ab 18.30 Uhr, um 20 Uhr findet der Festauftakt mit Einmarsch der Edelleute und Landsknechte statt, Weinbrunneneröffnung durch den Herold ist um 20.15 Uhr, es folgt das Musik- und Showprogramm mit den »Vellbergern« im Städtle. Ab 20.30 Uhr legt DJ O-Man auf der Bastion auf. Am 4. Juli sorgt die Band »Highline« im Städtle und DJ O-Man auf der Bastion um 20.30 Uhr für Stimmung. Um 22 Uhr wird‘s heiß beim Tanz der Gruppe »Rhythmus-Angriff« des TSV Vellberg und dem Fackeltanz der »Girls on Fire«. Das große Brillantfeuerwerk erhellt um 22.30 Uhr den Vellberger Nachthimmel. Der Sonntag beginnt bereits um 10.30 Uhr mit einem ökumenischen Gottesdienst, Bewirtungsbeginn ist ca. um 11 Uhr, um 12.30 Uhr spielt die Stadtkapelle. Der historische Einzug mit Einbringung des Weinzehnten findet um 14 Uhr statt, anschließend erfolgt die Wiedereröffnung des Weinbrunnens sowie der Tanz der Gruppe Rhythmus-Impuls, Dance Motion und Rhythmus-Kribbeln des TSV Vellberg. Auch die Hohenloher Weinkönigin mit Weinprinzessin sind dabei. Ab 15.15 Uhr lädt der Fanfarenzug Schwäbisch Hall zum Platzkonzert. Außerdem geboten wird ein Kinderprogramm mit dem Prinzessin Gisela Theater um 16 Uhr und Stimmungsmusik mit »2weeksbefore« um 17.45 Uhr.

Fr. 3. bis So. 5. Juli, Vellberg, Public Viewing: Sa. 23 Uhr und So. 22 Uhr auf der Bastion, www.vellberg.de