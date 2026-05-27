6. Kunsthandwerkermarkt Forum Artificium, 13. bis 14.06.26

Auf dem Kunsthandwerkermarkt »Forum Artificium« finden alle Freunde kreativer Ideen aus Kunst- und Kunsthandwerk ein vielfältiges Angebot handgefertigter Unikate aus Holz, Textil, Perlen, Stein, Kork, Seife, Schmuck, Seide, Emaille, Leder, Glas und vielem mehr. Von den Kreativschaffenden aus den Bereichen Kunst und Kunsthandwerk werden Gebrauchsgegenstände, Dekoratives für Haus und Garten, Schmuck, Kleidung und Kunst feilgeboten. Einige kleine Vorführungen, werden vor Ort gezeigt und die Kinderbuchautorin liest vor. Am Samstag wird ein kostenloser Ukulele-Crash-Kurs für Anfänger und anschließendes Mit-Singen von bekannten Hits und Schlagern geboten.

Sa. 13. & So, 14, Juni, Innenstadt & Bürgerhaus Schwanen, Eppingen, www.artificium-eppingen.de