6. Nürtinger Neckarfest, 11. und 12.07.25

Am 11. und 12. Juli steigt zum 6. Mal das Nürtinger Neckarfest und verwandelt das Neckarufer in eine kunterbunte Erlebnismeile. Der Fluss steht im Zentrum zahlreicher Mitmachaktionen, die von musikalischen Auftritten und vielen kulinarischen Stationen flankiert werden.

Rund 30 lokale Vereine und Gruppierungen engagieren sich mit Bewirtung, Auftritten und tollen Mitmachaktionen. Zudem heizen sieben Bands und zwei DJs dem Publikum auf insgesamt vier Bühnen zwischen dem Stadtmuseum und dem Ruderclub zusätzlich ein. Musikalisch ist für alle Generationen etwas geboten: von Schlager, Partyhits, Swing bis Rock ‚n‘ Roll ist alles im Angebot und wird die Bühnen und das Publikum zum Beben bringen. Das kulinarische Angebot steht dem in nichts nach und ist ebenso vielfältig wie international – die Palette reicht von herzhaften Klassikern wie Steaks über Falafel, bis hin zu Popcorn und gebrannten Bio-Mandeln sowie süffigen Cocktails und dem aktuellsten Hit »Slush-Wein«. Damit all die Kalorien nicht anschlagen, gibt es auf dem Nürtinger Neckarfest am Samstag von 16 bis 20 Uhr rund 20 kostenlose Aktionen für die ganze Familie, die zum Mitmachen verlocken. Abkühlung verspricht in jedem Fall ein Tauchgang im Becken der Inseltaucher. Wer sich lieber auf statt im Wasser bewegen will, kann mit Kajak- und Tretbooten über den Neckar schippern oder sich im Stand Up-Paddling üben. Für einen atemberaubenden Panoramablick, aber sicher auch manchen Adrenalinschub, sorgt das Abseilen vom Kirchturm des Nürtinger Wahrzeichens, der Stadtkirche St. Laurentius. Die kleinen Besucherinnen und Besucher können mit einem Bungee-Trampolin hoch hinaus oder sich an einem Ninja-Parcours versuchen. Die Klassiker unter den Kinder- und Jugendangeboten wie das Schieferklopfen und Kinderschminken dürfen natürlich nicht fehlen. Wer das beliebte Nürtinger Maskottchen »NürTiger« kennlernen möchte, hat dazu bei dessen Autogrammstunde Gelegenheit. Erstmals gibt es auch brandneues und stylisches Merchandise der Tourist-Info der Stadt Nürtingen auf dem Neckarfest. Shirts, Hoodies und das leckere »Nürtinger Stadtschokolädle« sind dort zu finden. Auf dem gesamten Festgelände kann wie gewohnt bargeldlos per Wertmarkensystem »bezahlt« werden, dies erspart unnötiges Schlangestehen an den einzelnen Stationen. Was reingeht, muss auch irgendwann wieder raus. Dafür wurde ein zentraler Toilettenbereich geschaffen, in dem erstmals auch eine »Toilette für alle« zur Verfügung steht. Damit soll allen Menschen ein unbeschwerter Besuch des Neckarfestes ermöglicht werden. Wer mit dem Fahrrad kommt, muss nicht lange nach einer sicheren Abstellmöglichkeit für sein Gefährt suchen, denn erstmals ist ein Areal exklusiv als Fahrradparkplatz ausgewiesen. Oberbürgermeister Dr. Johannes Fridrich eröffnet das Neckarfest am Freitag um 19.30 Uhr auf der Bühne am Stadtmuseum. Am Samstag beginnen die Aktivitäten des Neckarfestes um 16 Uhr. Eine Teilnahme an den Aktionen ist je nach Angebot bis 20 oder 21 Uhr möglich. An beiden Tagen endet das Fest um Mitternacht.

Nürtinger Neckarfest, Fr. 11. & Sa. 12. Juli, Fr. ab 19.30 Uhr, Sa. ab 16 Uhr, Festgelände: Stadtmuseum, Wörth-Areal, Hessestraße, Ruderclub, alle Infos zum Programm: www.nuertingen.de/neckarfest