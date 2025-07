634. Zunftmarkt Bad Wimpfen (30. und 31.8.25)

Jedes Jahr am letzten Augustwochenende zieht mittelalterliches Handwerk in Bad Wimpfen ein. In der Tradition des ehemaligen Hafenmarktes, den König Wenzel im Jahr 1391 der reichsstädtischen Töpferzunft gewährte, erfreut der Zunftmarkt mit Handwerkskunst, Tanz und Musik seine Besucherinnen und Besucher. Die Handwerker und Händler sind über die gesamte Stauferpfalzanlage verteilt und zeigen in historischer Kulisse realitätsgetreu ihre Arbeiten. Samstags und sonntags startet am Löwenbrunnen jeweils ein festlicher Einzug mit dem mittelalterlichen gewandeten Zug des Marktherrn von Wimpfen mit Gefolge, der am Blauen Turm zur Markteröffnung endet. Für Speys und Trank ist durch die Wimpfener Vereine und die örtliche Gastronomie in der Altstadt bestens gesorgt. Unterhaltsam ist stets der Auftritt mittelalterlicher Musikgruppen, sowie die Vorstellungen der Gaukler, Puppenspieler und Tänzer. Auch für Kinder wird einiges geboten.

Sa. 30. und So. 31. August, Altstadt, Bad Wimpfen, zunftmarkt.de