Die kleine Gemeinde Untermünkheim, unweit von Schwäbisch Hall, ist für ihr reges Vereinsleben bekannt. Ein Verein, der mit über 1.600 Mitgliedern zu den größten Vereinen in Nordwürttemberg zählt, ist der TURA Untermünkheim. Der TURA bietet nicht nur in 13 verschiedenen Abteilungen ein breites Sportangebot, sondern tritt seit mittlerweile 65 Jahren auch als Veranstalter des Faschings auf. Und diese Veranstaltungen haben es in sich: Weit über die Region hinaus ist der TURA-Fasching ein Begriff. Nirgends lässt es sich ausgefallener und hipper feiern als in Untermünkheim. Gerade im Jubiläumsjahr haben die TURA-Faschingsmacher keine Kosten und Mühen gescheut und ein Programm auf die Beine gestellt, das unterschiedlicher kaum sein könnte. Live-Bands der Spitzenklasse, Show- und Lasertechnik vom Feinsten, angesagte DJs, Mallorca-Stars und ein Außenbereich mit Schirmbar – was will das Partyherz mehr?
So richtig los geht‘s am 16. Januar mit dem 1. Fasching. Für ordentlich Stimmung sorgt die Rockband Xtreme. Die Band verspricht ein unvergessliches Live-Erlebnis mit einer atemberaubenden Bühnenshow, erstklassigen Musikern und spektakulären Showelementen. Mit ihrer einzigartigen Mischung aus mitreißender Musik, energiegeladener Performance und beeindruckenden visuellen Effekten bietet Xtreme Live-Entertainment vom Feinsten. Am 23. Januar heißt es wieder »Ultraviolet Carnival« – inzwischen längst eine Institution beim TURA-Fasching. Die Location verwandelt sich in eine Schwarzlichtwelt, in der sich die Freunde elektronischer Tanzmusik (EDM) selbst und die außergewöhnliche Lichttechnik feiern. Eine imposante Videowall sorgt für eindrucksvolle visuelle Effekte und ein ganz besonderes Flair.
Das absolute Highlight folgt am 30. Januar mit dem Jubiläumsevent »Wirtshaus Meets Malle«. Um das 65-jährige Bestehen des TURA-Faschings gebührend zu feiern, schöpfen die Veranstalter aus dem Vollen. Mit Los Brudalos ist es ihnen gelungen, eine der bekanntesten bayerischen Rap- und Partybands zu verpflichten. Los Brudalos sind für ihren provokanten Mundart-Rap und ihre mitreißenden Party-Tracks bekannt. Über 300.000 Follower auf Spotify sprechen für sich. Weiter geht es mit den Top-Acts der kommenden Mallorca-Saison: Almklausi, DJ Robin, Lokalmatador Schürze und Sääftig verwandeln die ansonsten beschauliche Untermünkheimer Weinbrennerhalle in eine Hohenloher Version des »Bierkönigs« und des »MEGA-PARKS«.
Selbstverständlich kommen auch in diesem Jahr die jüngeren Faschingsfreunde auf ihre Kosten: Am 24. Januar steht der Kinderfasching auf dem Programm, am 29. Januar folgt der Teenie-Fasching mit DJ Mauser.
TURA-Fasching 2027
Sa. 16. Januar: 1. Fasching mit Xtreme
Sa. 23. Januar: 2. Fasching, Ultraviolet Carnival
So. 24. Januar: Kinderfasching
Fr. 29. Januar: Teeniefasching mit DJ Mauser
Sa. 30. Januar: 3. Fasching, Jubiläumsevent »Wirtshaus Meets Malle«
Mehr Infos unter Tickets unter www.turafasching.de