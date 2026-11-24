Die kleine Gemeinde Untermünkheim, unweit von Schwäbisch Hall, ist für ihr reges Vereinsleben ­bekannt. Ein Verein, der mit über 1.600 Mitgliedern zu den größten Vereinen in Nordwürttemberg zählt, ist der TURA Untermünkheim. Der TURA ­bietet nicht nur in 13 verschiedenen Abteilungen ein breites Sportangebot, sondern tritt seit mittlerweile 65 Jahren auch als Veranstalter des Faschings auf. Und diese Veranstaltungen haben es in sich: Weit über die Region hinaus ist der TURA-Fasching ein Begriff. Nirgends lässt es sich ausgefallener und hipper feiern als in Untermünkheim. Gerade im ­Jubiläumsjahr haben die TURA-Faschingsmacher keine Kosten und Mühen gescheut und ein Programm auf die Beine gestellt, das unterschiedlicher kaum sein könnte. Live-Bands der Spitzenklasse, Show- und Lasertechnik vom Feinsten, angesagte DJs, Mallorca-Stars und ein Außenbereich mit Schirmbar – was will das Partyherz mehr?

So richtig los geht‘s am 16. Januar mit dem 1. ­Fasching. Für ordentlich Stimmung sorgt die Rockband Xtreme. Die Band verspricht ein unvergessliches Live-Erlebnis mit einer atemberaubenden Bühnenshow, erstklassigen Musikern und spektakulären Showelementen. Mit ihrer einzigartigen ­Mischung aus mitreißender Musik, energiegeladener Performance und beeindruckenden visuellen Effekten bietet Xtreme Live-Entertainment vom Feinsten. Am 23. Januar heißt es wieder »Ultraviolet Carnival« – inzwischen längst eine Institution beim TURA-Fasching. Die Location verwandelt sich in ­eine Schwarzlichtwelt, in der sich die Freunde elektronischer Tanzmusik (EDM) selbst und die außergewöhnliche Lichttechnik feiern. Eine imposante ­Videowall sorgt für eindrucksvolle visuelle Effekte und ein ganz besonderes Flair.

Das absolute Highlight folgt am 30. Januar mit dem Jubiläumsevent »Wirtshaus Meets Malle«. Um das 65-jährige Bestehen des TURA-Faschings gebührend zu feiern, schöpfen die Veranstalter aus dem Vollen. Mit Los Brudalos ist es ihnen gelungen, eine der bekanntesten bayerischen Rap- und Partybands zu verpflichten. Los Brudalos sind für ihren provokanten Mundart-Rap und ihre mitreißenden Party-Tracks bekannt. Über 300.000 Follower auf Spotify sprechen für sich. Weiter geht es mit den Top-Acts der kommenden Mallorca-Saison: Almklausi, DJ Robin, Lokalmatador Schürze und Sääftig verwandeln die ansonsten beschauliche Untermünkheimer Weinbrennerhalle in eine Hohenloher Version des »Bierkönigs« und des »MEGA-PARKS«.

Selbstverständlich kommen auch in diesem Jahr die jüngeren Faschingsfreunde auf ihre Kosten: Am 24. Januar steht der Kinderfasching auf dem ­Programm, am 29. Januar folgt der Teenie-Fasching mit DJ Mauser.

TURA-Fasching 2027

Sa. 16. Januar: 1. Fasching mit Xtreme

Sa. 23. Januar: 2. Fasching, Ultraviolet Carnival

So. 24. Januar: Kinderfasching

Fr. 29. Januar: Teeniefasching mit DJ Mauser

Sa. 30. Januar: 3. Fasching, Jubiläumsevent »Wirtshaus Meets Malle«

Mehr Infos unter Tickets unter www.turafasching.de