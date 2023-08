68. Neuenstadter Kirchweih

Der Kirchweihsonntag beginnt um 10:00 Uhr mit dem ökumenischen Open-Air-Gottesdienst auf der Freilichtbühne im Schlossgraben. Anschließend wird auf dem Lindenplatz eine große Auswahl an kulinarischen Köstlichkeiten geboten. Ab 11 Uhr unterhält die SKN Big Band mit Swing, Jazz, Pop und vielen heißen Rhythmen auf der Bühne am Lindenplatz. Es folgen Darbietungen von Mike Janipka, Jakob & Söhne und Couch Gesang am Sonntag sowie UeFAAA zum Ausklang am Montag. Neben der Kultur und der musikalischen Unterhaltung stehen auch kulinarische Genüsse im Mittelpunkt der diesjährigen Kirchweih. Foodtrucks und Stände örtlicher und regionaler Gastronomen und Betrieben präsentieren ihre Vielfalt. Von 13 bis 18 Uhr laden die örtlichen Geschäfte vom Lindenplatz bis zur Neckarsulmer Straße zum Bummeln und Einkaufen ein.

Sa. 9. bis Mo. 11. September, Innenstadt, Neuenstadt am Kocher

www.neuenstadt.de