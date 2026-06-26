7. Bad Rappenauer Weindorf (9. bis 11.7.26)

Eine riesengroße Weinvielfalt, viel Kulinarik, Live-Bands an jedem Abend und tolle Atmosphäre gibt es beim 7. Bad Rappenauer Weindorf. Dort präsentieren an über 15 Ständen genossenschaftliche Kellereien und Weingüter eine Auswahl an Top-Weinen und laden zum Probieren ein. Im Fokus stehen dabei alle wichtigen und nahen Anbaugebiete rund um Bad Rappenau, vom Weinsberger Tal über die Heilbronner Gemarkung bis zum Zabergäu. Dazu kommen Weingüter aus der Pfalz, aus Italien, Spanien und Frankreich. Um dem Weingenuss eine solide Grundlage zu bieten, servieren 5 regionale Gastronomen raffiniert zubereitete Speisen. Während des diesjährigen Weindorfs werden wieder Bands auftreten, die für Stimmung sorgen werden.

Do. 9. bis Sa. 11. Juli, Schlosspark Bad Rappenau, indrink.de