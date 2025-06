75 Jahre Ansbacher Rokoko-Festspiele, 28.06. bis 06.07.25

Wenn Ansbach vom 28. Juni bis 6. Juli im 75. Jahr zu seinen Rokoko-Festspielen lädt, wird der Zauber dieser Zeit in jedem Winkel zu spüren sein. An neun Festspieltagen begeistern die Veranstalter mit einem prall gefüllten Eventprogramm aus Führungen, Lesungen, Konzerten und Inszenierungen und versetzen die Besucher zurück in die Zeit des »Wilden Markgrafen« Carl Wilhelm Friedrich. Spannend wird es, wenn sich Gaukler, Zofen, Hofdamen oder Kavaliere unter die Gäste des Wochenmarkts mischen oder die Fahrt mit einer historischen Pferdekutsche bei der »Fürstlichen Gartenlust« das Rokoko-Feeling zu einem wahrhaft interaktiven Erlebnis werden lässt. Auch ganz neue Formate wie eine Degustation mit After-Work-Musik, ein historischer Glücksspiel-Salon oder eine Ballettaufführung sind geboten. Zum Abschluss wird die Aufführung »Geladen beim Markgrafen« vom Theater und dem Heimatverein Ansbach im Hofgarten alle in seinen Bann ziehen.

Sa. 28. Juni bis So. 6. Juli, Ansbach, tourismus-ansbach.de