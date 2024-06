75 Jahre SV Gailenkirchen-Gottwollshausen

Im Jahr 2024 feiert der Sportverein Gailenkirchen-Gottwollshausen sein 75-jähriges Bestehen – ein stolzes Jubiläum, das die beeindruckende Geschichte eines Vereins würdigt, der tief in der regionalen Gemeinschaft verwurzelt ist. Seit seiner Gründung im Mai 1949 hat der SV Gailenkirchen-Gottwollshausen nicht nur sportliche Erfolge gefeiert, sondern auch als soziales Zentrum des Dorflebens gedient. Die Nachkriegsjahre waren eine Zeit des Wiederaufbaus und der Neuorientierung, nicht nur in politischer und wirtschaftlicher Hinsicht, sondern auch im gesellschaftlichen Leben. In dieser Ära entstand der SV Gailenkirchen-Gottwollshausen, als eine Gruppe sportbegeisterter Dorfbewohner beschloss, ihre Leidenschaft in einem Verein zu bündeln. Mit begrenzten Mitteln, aber einem unerschütterlichen Gemeinschaftsgeist, legten sie den Grundstein für das, was heute ein bedeutender Sportverein der Region ist. Der SV Gailenkirchen-Gottwollshausen hat es immer verstanden, mehr als nur ein Sportverein zu sein. Er ist ein Ort der Begegnung und des Miteinanders, ein Zentrum, in dem Freundschaften geschlossen und gemeinsame Erinnerungen geschaffen werden. Die zahlreichen Veranstaltungen, ob Sportfeste, Vereinsfeiern oder gemeinschaftliche Aktivitäten, haben den Verein zu einem integralen Bestandteil des Dorflebens gemacht. Besonders erwähnenswert sind die ehrenamtlichen Helfer, die mit ihrem unermüdlichen Einsatz den Vereinsbetrieb aufrechterhalten. Das 75-jährige Jubiläum bietet nun die perfekte Gelegenheit, diese reiche Geschichte zu feiern. Geplant sind eine Reihe von Veranstaltungen, die alle Facetten des Vereinslebens widerspiegeln sollen. Von sportlichen Wettkämpfen über kulturelle Darbietungen bis hin zu festlichen Abenden – für jeden ist etwas dabei. Besonders das Jubiläumswochenende selbst, welches vom 19. bis zum 21. Juli stattfinden wird, verspricht ein Highlight zu werden. Hier sollen zum einen ehemalige und aktuelle Mitglieder zusammenkommen, um gemeinsam auf die gemeinsamen Erlebnisse zurückzublicken, aber auch ­Gäste aller Art sind herzlich willkommen, um diesen besonderen Anlass zu feiern.

Während der SV Gailenkirchen-Gottwollshausen stolz auf seine Vergangenheit sein kann, richtet sich der Blick auch in die Zukunft. Die Herausforderungen der kommenden Jahre, seien es die Digitalisierung, veränderte Freizeitgewohnheiten oder der demografische Wandel, erfordern Anpassungsfähigkeit und Innovationskraft. Der Verein ist jedoch gut gerüstet, um auch diese Aufgaben zu meistern. Mit neuen Projekten, der kontinuierlichen Förderung junger Talente und einer offenen, einladenden Gemeinschaft wird der SV Gailenkirchen-Gottwollshausen auch in den nächsten 75 Jahren eine bedeutende Rolle im regionalen Sport und Gemeinschaftsleben spielen.

Jubiläumsprogramm

Fr. 19. Juli, 17.30 Uhr: Dorfpokal Fußballturnier Vorrunde

21.30 Uhr: SWR3 Party

Sa. 20. Juli, 10 Uhr: D--Junioren Fußballturnier

13 Uhr: E-Junioren Fußballturnier

17.30 Uhr: Dorfpokal Fußball-turnier Endrunde

21 Uhr: Live Musik mit »The Bruised Bladders« und »Wellenbrecher«

So. 21. Juli, 09.30 Uhr: Gemeinsamer Gottesdienst

11 Uhr: Bambini Fußballturnier, Kinderschminken

11.30 Uhr: Mittagessen

13 Uhr: Kutschenfahrt

13.30 Uhr: Beach-Volleyballturnier

13.30 Uhr: F-Junioren Fußballturnier

75 Jahre SV Gailenkirchen-Gottwollshausen

Fr. 19. bis So. 21. Juli

SV Gailenkrichen, Schwäbisch Hall, sv-gailenkirchen.de