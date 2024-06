76. Hohenloher Bergfest vom 19. bis 21. Juli in Waldenburg

Sollten große Ereignisse leibhaftig ihre Schatten voraus werfen, sähe man in Waldenburg derzeit die Hand vor Augen nicht. Doch entgegen der Volksweisheit liefen die vorbereitenden Arbeiten für das traditionelle Bergfest auf dem Balkon der Hohenlohe nicht im Dunkeln an. »Wir möchten auch dieses Jahr wieder für Groß und Klein, für Alt und Jung ­etwas bieten. Das Bergfest war schon immer ein Volksfest für die gesamte Familie und das soll es auch bleiben«, verrät Hans Michael Stark. Die 76. Auflage dieser ganz besonderen Feierlichkeiten beginnt am Freitag, dem 19. Juli, mit einem gemeinsamen Abend um 19.30 Uhr im Festzelt am Sportplatz. Verschiedene Abteilungen der TSG Waldenburg führen ein buntes Unterhaltungsprogramm auf und die besten Sportlerinnen und Sportler des Bergstädtchens werden von Seiten der Stadt Waldenburg Ehrungen erhalten. Gegen 20 Uhr spielt dann die Haller Unpluggedband AcoustasoniXs auf. Der Eintritt ist frei.

Der Samstag steht im Zeichen der diversen Sport-events, darunter der 18. H.U. Nepper Kinder-Cross Duathlon für die Kinder der Jahrgänge 2010 bis 2018. Der Lauf startet um 11 Uhr. Mit dem »Team-Pulling-Wettbewerb« haben sich die Organisatoren etwas Neues einfallen lassen, das dennoch als ­Reminiszenz an bisherige Bergfeste verstanden werden kann. Der für Viererteams ausgelegte Wettbewerb kombiniert die Disziplinen Baumstammweitwurf, Reifen horzln sowie Tau- und Truckziehen. Ab 14 Uhr heißt es dann: »Mögen die Stärksten gewinnen.« Der mittlerweile 4. Waldenburger 11er-Cup lädt ab 15 Uhr zum kompetitiven Elfmeterschießen für Jung und Alt, wobei eine Mannschaft aus mindestens fünf Spielerinnen oder Spielern bestehen muss.

Der Sonntag wartet mit dem Ereignis des Bergfestes schlechthin auf: dem 33. Kratschmayer-Triathlon. Das Bemerkenswerte an dieser Veranstaltung ist, dass nicht nur Sportverrückte Rekordzeiten ­hinterherjagen. Für Breitensportler und sogar ­wenig trainierte Starterinnen und Starter wird ebenso etwas geboten. Wer möchte, kann bei diesem Event auch als Mannschaft dabei sein und sich somit die Disziplinen aufteilen, wobei mindestens eine Frau unter den Teilnehmenden sein muss. Besonders für Triathlonanfänger oder auch Firmenteams beziehungsweise Sportmannschaften ist dies bestimmt eine interessante Alternative zum Kompletttriathlon. Der Startschuss fällt um 12.30 Uhr am Neumühlsee für die Staffelteams; die Einzelstarter folgen dann um 13 Uhr. Fleißige Bäckerinnen der TSG Waldenburg bieten ab 13 Uhr Kaffee und Kuchen im Festzelt an. Nach dem Wettkampf können die Athletinnen und Athleten bei fachgerechten Massagen unter Aufsicht des Berufskollegs Waldenburg und sportgerechter Verpflegung den Contest ausklingen lassen.

Die Strecke des 33. Kratschmayer-Triathlon besteht aus einem 500 Meter Schwimmen im Neumühlsee, einer sich daran anschließenden 20 km Radstrecke und einem abschließenden Fünf-Kilometer-Lauf durch den landschaftlich sehr reizvollen Waldenburger Wald. Anmeldeschluss ist der 6. Juli.

6. Hohenloher Bergfest

Fr. 19. bis So. 21. Juli, Waldenburg

Anmeldung für den Triathlon: www.tsg-waldenburg.de/triathlon