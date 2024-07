8. Göppinger Schloss-Straßen-Fest am 4. August

Bereits zum achten Mal gibt es im August wieder das Göppinger Schloss-Straßen-Fest. Von 11 bis 18 Uhr verwandelt sich die Schlossstraße mit dem Museum im Storchen und dem Schlossplatz in eine historische Spielemeile mit Abenteuern für Groß und Klein. Vor dem Schloss steht eine nostalgische Seepferdchen-Schiffsschaukel, der Kinder- und Jugendzirkus Rondelli sorgt mit einem tollen Mitmachangebot für alle Kinder für ein buntes und fröhliches Treiben. Das beliebte Steckenpferd-Rennen wird es um 16 Uhr geben. Um r geht es rund, wenn die Kinder mit ihren Rennpferden an den Start gehen. Weitere Highlights sind unter anderem ein Märchen-Mitmachprogramm, bunte Basteltische, eine XXL-Reifenrutsche, mittelalterliche Spiele sowie ein Wasserball-Pool. Natürlich ist auch der voluminöse, zutrauliche und kinderliebe Drache Onil, der den Müll der Besucher gerne an sich nimmt und lautstark verdaut, wieder mit am Start.

So. 4. August, 11 bis 18 Uhr, Schlossstraße, Göppingen, www.goeppingen.de