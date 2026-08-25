8. Künzelsauer Wert-Wies’n: Vier Tage Volksfeststimmung am Kocher, 08. bis 11.10.26

O’zapft wird wieder in Künzelsau: Vom 8. bis 11. ­Oktober verwandeln sich die Wertwiesen am Kocherufer bereits zum achten Mal in ein buntes Festgelände. Bei der Künzelsauer Wert-Wies’n treffen zünftige Festzeltstimmung, Live-Musik und Vergnügungspark aufeinander – und sorgen vier Tage lang für Unterhaltung für die ganze Familie.

Von Donnerstag bis Sonntag bietet das Festgelände einen Vergnügungspark mit Autoscooter, Entenangeln, Kinderkarussell, Wurfbuden und weiteren Attraktionen für die Besucher. Süßwaren und Eis dürfen dabei natürlich ebenso wenig fehlen wie die Klassiker im Festzelt: das Maß Bier, halbe Hähnchen und Käsespätzle. Los geht es am Donnerstag, 8. Oktober, ab 12 Uhr mit dem Familiennachmittag. Von 13 bis 16 Uhr sorgt die »Schairemussich Schrozberg« für Unterhaltung, außerdem treten verschiedene Künzelsauer Kindergärten auf. Kinderschminken, ein Geschicklichkeitsspiel mit dem heißen Draht und ein Ballonkünstler machen den Nachmittag zum Erlebnis für die ganze Familie. Dazu ­locken vergünstigte Preise bei Speisen und Getränken sowie den bunten Fahrgeschäften. Besonderer Dank gilt den Stadtwerken Tauberfranken, die den Familiennachmittag als Sponsor unterstützen. Der Eintritt ist frei.

Am Donnerstagabend gehört das Festgelände der Jugend: Ab 18 Uhr legen DJ Freddy & DJ M-Jay auf, der Eintritt ist ebenfalls frei. Schüler, Auszubildende und Studierende, ab 16 Jahren, die zwischen 18 und 20 Uhr in Tracht kommen, erhalten das Maß Bier vergünstigt. Am Freitag, 9. Oktober, startet der Festbetrieb ab 14 Uhr. Der offizielle Festauftakt folgt um 19 Uhr mit dem traditionellen Fassanstich durch Bürgermeister Stefan Neumann. Anschließend bringen »Die Störzelbacher« das große Festzelt zum Beben. Einlass ist ab 18 Uhr. Am Samstag, 10. Oktober, öffnet das Festgelände ebenfalls ab 14 Uhr. Ab 19 Uhr heißt es dann: Lederhose trifft E-Gitarre. Die bayerische Partyband »Zruck zu Dir!« verbindet Volksmusik mit modernen Partykrachern, Schlagerhits und legendären Rocksongs. Einlass ist ab 18 Uhr. Der Sonntag, 11. Oktober, beginnt ab 11 Uhr mit einem Weißwurstfrühstück und dazu ­spielen »Die fröhlichen Dorfmusikanten«. Der Eintritt ist frei. Parallel lädt von 11 bis 16 Uhr ein Flohmarkt auf dem Wertwiesengelände zum Stöbern und Feilschen ein.

Eine Tischreservierungen kostet 15 Euro pro Person, reserviert werden können Tische für acht, neun oder zehn Personen. Neu in diesem Jahr: Für 70 Euro pro Tisch kann zusätzlich eine zünftige Brotzeitplatte gebucht werden – ideal zum gemeinsamen Genießen in geselliger Runde. Am Donnerstag und Sonntag ist der Eintritt frei. Alle Informationen zu Reservierungen und zum Programm gibt es unter www.kuenzelsau.de. Für den Flohmarkt sind Reservierungen unter info@geros-flohmarkt.de oder 0172 7976002 möglich.

8. Künzelsauer Wert-Wies’n, Do. 8. bis So. 11. Oktober, Wertwiesen, Künzelsau, www.kuenzelsau.de