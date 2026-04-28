8. Ritterspiele Lichtenau, 04. bis 07.06.26

Die 8. Ritterspiele in der Festung Lichtenau vom 4. bis 7. Juni versprechen ein Highlight für Mittelalterfans zu werden: Über 400 historische Darsteller vom Hochmittelalter bis Renaissance beleben den Festungshof und die Wiesen rund um die Renaissanceanlage. Die Württemberger Ritter sind für ihre spannenden Ritterturniere bekannt, bei denen sich nicht nur die Ritter hoch zu Ross eine Rolle spielen, sondern auch Knappen und Parsavanten ihr Eigenleben führen. Im Markttreiben ­sorgen auch Zauberer Orlando, Willis der Gaukler sowie die Spielleut Joyosa, Maulfaul und Dragol für Unterhaltung. Ein besonderer Höhepunkt: Der 1. Markgrafenkrieg von 1449 wird in einer aufwendigen ­Inszenierung vor historischer Kulisse nachgestellt.

Do. 4. bis So. 7. Juni, Festung Lichtenau, www.ritterspiele-lichtenau.de