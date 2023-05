800 Jahre Neunstetten: Eine bewegte Geschichte

Endlich, nach einer coronabedingten Verschiebung um zwölf Monate, feiert Neunstetten in diesem Jahr sein 800-jähriges Bestehen. Dafür haben die rund 100 Mitglieder des Vereins Pro 9stetten ein Programm für die ganze Familie zusammengestellt, das vom 16. bis 18. Juni neben Party-Musik, unter anderem auch eine historische Schreinerei, Holzhäckseln, Brettersägen, Motorsägenschnitzen und die erste Herbsthäuser Tauziehmeisterschaft umfasst. Und auch für alle, die mehr über die Historie des Orts wissen wollen, gibt es vieles zu entdecken. Denn die (bislang bekannte) Geschichte Neunstettens ist interessant. Das beginnt bei den ständigen Besitzerwechseln – mal gehört der Ort zur Herrschaft von Boxberg, dann den Grafen zu Wertheim, dann der Familie von Berlichingen, um nur einige zu nennen – und reicht über die Teilnahme am Bauernkrieg 1525, die schrecklichen Folgen nach der Niederlage der Bauern, die Reformation und den Dreißigjährigen Krieg bis hin zur Eingliederung in das Großherzogtum Baden im Jahr 1806 und die Deutsche Revolution 1848. Zum Start der Feierlichkeiten treten am 16. Juni um 21 Uhr die Bayernmän auf. Am 17. Juni um 17 Uhr findet eine Quellenwegwanderung statt, um 19.30 Uhr wird das Fass angestochen und ab 21 Uhr sorgen die Lazy Monkeys für Stimmung. Auch am 18. Juni wird volles Programm geboten. Los geht es mit einem ökumenischen Gottesdienst um 10 Uhr, Mittagstisch um 11.30 Uhr und Jumping um 12 Uhr. Ab 13 Uhr spielt die Stadtkapelle Krautheim, um 14.30 Uhr werden Kaffee und Kuchen gereicht und um 15 Uhr findet die erste Herbsthäuser Tauziehmeisterschaft statt. Zudem wird um 17 Uhr eine Modenschau geboten und ab 18 Uhr sorgt Rainer Kratzer für den angemessenen, musikalischen Ausklang.

Fr. 16. bis So. 18. Juni, Neunstetten, www.neunstetten.de, www.pro9stetten.de