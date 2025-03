Die Vorfreude steigt, denn schon bald werden wieder ausgelassenes Lachen, leuchtende Kinderaugen, der Duft von Zuckerwatte und Bratwurst sowie jede Menge Stimmung den Cannstatter Wasen erfüllen. Die Schausteller, Marktkaufleute und Festzeltbetreiber tätigen noch die letzten Handgriffe. Am Samstag, 19. April, ist es dann endlich so weit. Mit dem traditionellen Fassanstich eröffnet das mittlerweile 85. Stuttgarter Frühlingsfest und damit auch die Festsaison in der baden-württembergischen Landeshauptstadt. Bis einschließlich Sonntag, 11. Mai, wird in diesem Jahr auf dem Cannstatter Wasen gefeiert. An den 23 Festtagen legen sich rund 230 Schaustellerbetriebe, Gastronomen und Marktkaufleute mächtig ins Zeug, um die großen und kleinen Frühlingsfest-Fans bestens zu unterhalten. Ob schwindelerregend, rasant, hoch hinaus oder ein bisschen geheimnisvoll – beim Stuttgarter Frühlingsfest findet jeder das passende Fahrgeschäft. Achterbahn-Fans dürfen sich einmal mehr auf die große »Alpina Bahn« freuen. Auf der rund einen Kilometer langen Fahrt erreicht die bis heute größte und längste transportable Achterbahn der Welt ohne Loopings eine Geschwindigkeit von bis zu 80 Stundenkilometern. Weniger schnell, dafür aber herrlich erfrischend geht es in der Wildwasserbahn »Auf Manitus Spuren« zu. Weitere Highlights sind die beliebten Loopingkarussells »Infinity«, »Hot Shot« und »Best XXL«. Für herrlichen Schwindel sorgen »Breakdance No. 1« und »Disco Fieber«. Die »Haunted Mansion« wird ihre Fahrgästen das Gruseln lehren. Sein »Wasen-Schätzchen« lädt man da besser zu einem Lebkuchenherz ein. Und natürlich werden auch die absoluten Klassiker wie die »Wilde Maus«, der »Cannstatter Wellenflieger« und der Autoscooter nicht fehlen. Wer ein wenig Pause vom Rummeltrubel braucht, sucht am besten eines der gemütlichen Festzelte auf. Fünf Stück gibt es in diesem Jahr: Beim »Göckelesmaier«, »Wasenwirt«, »Almhütte Royal«, »Albdorf« und im »Beim BENZ« lässt es sich ganz vorzüglich feiern und genießen. Eine riesige Auswahl an Speisen und Getränken finden die Besucher nicht nur in den beliebten Festzelten, sondern außerdem auch an den Imbissbuden und in den Biergärten. Dort gibt es Bratwurst, saftige Burger, Mais, Langos, internationale Gerichte und leckere Eis- und Süßwarenspezialitäten. Vegetarier und Veganer finden neben goldgelben Pommes ein großes Angebot an fleischlosen Leckereien wie Reibekuchen, Knödel mit Pilzen, Wraps und vieles mehr. Ein bisschen Bummeln und Stöbern kann man traditionell am besten auf dem Krämermarkt unterhalb der König-Karls-Brücke. Dort entdeckt man ausgefallene Textilien, Schmuck und Lederwaren. Auch verschiedenes Küchenzubehör sowie duftende Tees und Gewürze kann man hier erwerben. In Stuttgart ist also alles bereit, um den Frühling einzuläuten.

85. Stuttgarter Frühlingsfest

Sa. 19. April bis So. 11. Mai,

Mo. bis Fr. ab 12 Uhr, Sa. & So. ab 11 Uhr,

Cannstatter Wasen, Stuttgart

stuttgarter-fruehlingsfest.de