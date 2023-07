Von Freitag, den 25. bis ­Dienstag, den 29. August 2023 brennt wieder die Luft auf dem großen und schönsten Volksfest im Neckartal.

Auch der 86. Eberbacher Kuckucksmarkt mit seinen über 100 Schaustellern und Händlern wird wieder Anziehungspunkt für viele Besucher aus nah und fern sein. Damit die auswärtigen Gäste auf das Auto verzichten können, ist eine Anreise mit der S-Bahn RheinNeckar oder der Odenwaldbahn möglich. Noch dazu gibt es einen Bus- und Fährbetrieb von der Innenstadt zum Festgelände am südlichen Neckarufer in der Au. Auf die Mitnahme von Tieren wird gebeten zu verzichten. Jung und Alt, Groß und Klein, für jeden findet sich das Richtige. Ob für das leibliche Wohl, Imbissstände, Süßwaren-Geschäfte und natürlich die Zelte mit reichhaltigem Angebot oder für die Dinge des täglichen Bedarfes, Marktstände mit einem bunten Allerlei und Vielerlei, die Auswahl ist groß. Fahrgeschäfte und Kinderfahrgeschäfte - ob rasant mit dem »Beach Polyp« ein paar Runden drehen, oder in Göbel´s 35 Meter hohen Riesenrad die Welt von oben sehen - für Abwechslung ist gesorgt.

Programm

Freitag

15 Uhr bis 19 Uhr Familiennachmittag zur Eröffnung

18 Uhr Eröffnung mit Fassanstich & Große Mallorca Party mit DJ Bundy, Almklausi, Marie Käfer, Sabotage & Partymann Atze

19 Uhr Stefan Schirmer (Mostzelt)

20:30 Uhr 90er & 2000er Party (Cha-Cha Zelt)

Samstag

19 Uhr Werner Schifferdecker (Mostzelt)

20:30 Uhr Mallorca Party Deluxe (Cha-Cha Zelt)

21 Uhr SNOW (großes Festzelt)

Sonntag

11 Uhr Frühschoppen mit der Trachtenkapelle Mückenloch (großes Festzelt)

11 Uhr Frühschoppen mit Werner Schifferdecker (Mostzelt)

18 Uhr Let´s go! (großes Festzelt)

19 Uhr Werner Schifferdecker (Mostzelt)

Montag

11 Uhr Tag der Eberbacher Betriebe mit Michi Tischler & Andy Fischer (großes Festzelt)

14:30 Uhr Kinderfest (Stadion »In der Au«)

18 Uhr Michi Tischler & Andy Fischer (großes Festzelt)

19 Uhr Lungo´s Karaoke Party (Mostzelt)

20:30 Uhr Chart Party (Cha-Cha Zelt)

Dienstag

9:30 Uhr Fleckviehrinderschau (Sportgebiet »In der Au«)

11:30 Uhr Seniorenblasorchester Bad Friedrichshall (großes Festzelt)

18 Uhr Die Mückenlocher (großes Festzelt)

20 Uhr Cha-Cha Closing Party (Cha-Cha Zelt)

22 Uhr Brillant Höhenfeuerwerk

86. Eberbacher Kuckucksmarkt

Fr. 25. bis Di. 29. August

Festgelände In der Au, Eberbach

www.eberbacher-kuckucksmarkt.de