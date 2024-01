Die Vorfreude ist groß, denn der Winter ist Pferdemarktszeit im Limpurger Land. Pferdeprämierungen, ein Krämermarkt, die Regioschau und natürlich der große Festumzug am Pferdemarktsmontag wird Groß und Klein begeistern.

Egal ob sonnig oder regnerisch, egal ob Rosenmontag oder Ferientag, der 86. Gaildorfer Pferdemarkt findet traditionell seit 1928 immer am zweiten Montag im Februar statt. Vor allem wichtig: In der Schenkenstadt Gaildorf steht das Pferd im Mittelpunkt. Während andere Pferdemärkte mittlerweile im Sommer stattfinden, hält Gaildorf die Tradition des winterlichen Pferdemarkts hoch. Kein Wunder also, dass in Gaildorf die Prämierungen an erster Stelle stehen. An allen drei Pferdemarktstagen finden Pferdeprämierungen statt. Am Samstag beginnt der Fuhrmannstag mit dem begeisternden Holzrücken, der Sonntag prämiert die Pferde auf den Kocherwiesen und am Montag werden die Gespanne prämiert.

Und auch im großen Festumzug werden Gespanne, Fußgruppen und Wagen vom Publikum bewertet, die Besten erhalten Geldpreise als Anerkennung für ihre Mühen. Ein weiterer Höhepunkt ist die Pferdeschau des Pferdezuchtvereins Schwäbischer Wald in der Reithalle des Reit- und Fahrvereins Gaildorf am Sonntag. Ein buntes Pferdeprogramm erwartet die Besucher dort. Aber auch das Feiern kommt nicht zu kurz. In der Körhalle kann das ganze Wochenende über gut gegessen und getrunken werden, von 11 bis 17 Uhr findet am Samstag und Sonntag ein Kinderprogramm statt, von 10 bis 24 Uhr finden die Gäste hier alles für das leibliche Wohl. Auf dem Hallengelände findet die Regioschau mit Firmen und Krämern aus der Region und darüber hinaus statt. Am Sonntag öffnen die Läden in der Gaildorfer Innenstadt ihre Türen zum Verkaufsoffenen Sonntag. Und am Montag gibt es ab 8 Uhr den traditionellen Krämermarkt auf den Gaildorfer Straßen. Und auch Musik erklingt in der Schenkenstadt. Gleich zwei herausragende Konzerte bringt der Sonntag. Zunächst um 11 Uhr der Jazzfrühschoppen im Kernersaal der Limpurghalle, ab 14 Uhr dann das traditionelle Pferdemarktskonzert der Stadtkapelle Gaildorf. Spätestens am Montag ist dann mit dem Beginn des großen Festumzugs ab 14 Uhr der Höhepunkt des Pferdemarktes erreicht. Gespanne, Fußgruppen, Musikkapellen und Wagen machen sich auf ihren Weg durch die Gaildorfer Innenstadt. Es wird gebeten, nur außerhalb der Innenstadt zu parken, da diese von 12 bis 18 Uhr voll gesperrt sein wird.

»Ich lade Sie ein, bei diesem herausragenden Event in der Schenkenstadt Gaildorf dabei zu sein«, sagt die Erste Beigeordnete Tanja Ritter, »die Schenkenstadt Gaildorf heißt Sie zum Pferdemarkt und auch sonst im Jahr immer herzlich willkommen.« Wer bei dieser Veranstaltung dabei sein möchte, kommt am Samstag, Sonntag und Montag in die Schenkenstadt Gaildorf und feiert mit dem Limpurger Land den 86. Gaildorfer Pferdemarkt. Dort, wo das Pferd noch im Mittelpunkt steht.

86. Gaildorfer Pferdemarkt

Fr. 9. bis Mo. 12. Februar

Gaildorf, www.gaildorf.de