88. Gaildorfer Pferdemarkt: ­Tradition und Pferdebegeisterung, 06. bis 09.02.26

Vom 6. bis 9. Februar 2026 wird die Schenkenstadt Gaildorf wieder zum Mittelpunkt des traditionellen Pferdemarkts. Vorläufer sind die landwirtschaftlichen Bezirksfeste, die um 1900 abgehalten wurden. Bis in die Mitte der 20er Jahre folgten dann die Gaildorfer Bauerntage. Seit 1928 ist der Pferdemarkt fester ­Bestandteil des Winterkalenders und einer der letzten seiner Art in der Region. Auch in diesem Jahr steht das Pferd im Mittelpunkt, doch das ­Programm bietet für jeden Besucher etwas. Der Pferdemarkt beginnt am Freitag, 6. Februar, mit einem Fachvortrag zum Brandschutz im ­Pferdestall. Am Samstag findet ab 10 Uhr der Fuhrmannstag mit Ross und Forst statt. Am Sonntag ­folgen die Pferdeprämierung ab 9 Uhr und eine Pferdeschau in der Reithalle von 13 bis 17 Uhr. ­Parallel dazu lädt der verkaufsoffene Sonntag zum Bummeln ein, begleitet von einem Jazzfrühschoppen ab 11 Uhr und einem musikalischen Nachmittag der Stadtkapelle.

Der Montag bringt den Höhepunkt des Festes: den Krämermarkt von 8 bis 18 Uhr in der gesamten ­Innenstadt sowie den großen Festumzug ab 14 Uhr mit Pferden, Gespannen, Mottowagen und Fußgruppen. Auf dem Hallengelände präsentiert sich die Regioschau mit lokalen Unternehmen, Krämern und Vereinen. Landmaschinen sind vor der ­Kör­halle zu besichtigen, und für das leibliche Wohl ­sorgen zahlreiche Stände auf dem Gelände.

Der Gaildorfer Pferdemarkt verbindet Tradition mit Geselligkeit und bietet für Wissbegierige, Feiernde und Erholungssuchende gleichermaßen etwas. Bürgermeister Stephen Brauer lädt alle herzlich ein: »Kommen Sie nach Gaildorf und erleben Sie dieses besondere Fest. Zeigen Sie mit Ihrem Besuch, dass der Pferdemarkt das größte Volksfest unserer Stadt ist – denn hierher kommen die ­Pferde!«

Programm:

Fr. 6. Februar: Fachvortrag zum Brandschutz im Pferdestall

Sa. 7. Februar, 10 Uhr: Fuhrmannstag mit Ross und Forst

So. 8. Februar: 9 Uhr: Pferdeprämierung

13 Uhr: Pferdeschau in der Reithalle

ab 11 Uhr: Verkaufsoffener -Sonntag mit Jazzfrühschoppen und musikalischem Nachmittag

Montag 9. Februar ab 8 Uhr: Krämermarkt

14 Uhr: Festumzug

88. Gaildorfer Pferdemarkt, Fr. 6. bis Mo. 9. Februar, Gaildorf, www.gaildorf.de