89. Eberbacher Kuckucksmarkt: Fünf Tage Festflair und Fahrgeschäfte

Von Freitag, den 28. August bis ­Dienstag, den 1. September brennt wieder die Luft auf dem großen und schönsten Volksfest im ­Neckartal.

Auch der 89. Eberbacher Kuckucksmarkt mit seinen über 100 Schaustellern und Händlern wird wieder Anziehungspunkt für viele Besucher aus nah und fern sein. Damit die auswärtigen Gäste auf das Auto verzichten können, ist eine Anreise mit der S-Bahn RheinNeckar oder der Odenwaldbahn möglich. Noch dazu gibt es einen Bus- und Fährbetrieb von der Innenstadt zum Festgelände am südlichen Neckarufer in der Au. Auf die Mitnahme von Tieren wird gebeten, zu verzichten. Jung und Alt, Groß und Klein, für jeden findet sich das Richtige. Ob für das leibliche Wohl, Imbissstände, Süßwaren-Geschäfte und natürlich die Zelte mit reichhaltigem Angebot oder für die Dinge des täglichen Bedarfes, Marktstände mit einem bunten Allerlei und Vielerlei, die Auswahl ist groß. Fahrgeschäfte und Kinderfahrgeschäfte - ob rasant mit dem »Dance Express« ein paar Runden drehen, oder hoch hinaus mit dem familienfreundlichen Fahrgeschäft »Air Power« – für Abwechslung ist gesorgt. Zusätzlich zum Volksfestbetrieb können sich alle jungen oder jung gebliebenen Besucher wieder auf ein attraktives Rahmenprogramm im Bier- und Weindorf, im Mostzelt, im Cha-Cha Zelt und auf dem gesamten Festgelände in der Au freuen. Weitere Informationen wie Fahrpläne der Fähre und Busse, Öffnungszeiten, Interessantes aus den früheren Jahren des Eberbacher Kuckucksmarkts und natürlich das aktuelle Programm werden im Laufe des Sommers unter der Internetseite www.eberbacher-kuckucksmarkt.de veröffentlicht.

89. Eberbacher Kuckucksmarkt

Fr. 28. August - Di. 1. September

Festplatz in der Au, 69412 Eberbach