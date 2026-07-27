9. Hohenloher Wirtschaftsmesse in Künzelsau. 18. bis 20.09.26

Wenn sich vom 18. bis 20. September auf den Wertwiesen in Künzelsau mehr als 160 Unternehmen präsentieren, wird die Region zum Schaufenster ihrer wirtschaftlichen Stärke. Die 9. Hohenloher Wirtschaftsmesse macht sichtbar, was Hohenlohe auszeichnet: Innovationskraft, Unternehmergeist und eine beeindruckende Vielfalt – vom kreativen Start-up über traditionsreiche Handwerksbetriebe bis hin zu international erfolgreichen Industrieunternehmen. Die Messe ist weit mehr als eine Leistungsschau der regionalen Wirtschaft. Sie ist Treffpunkt für Berufseinsteiger, Fachkräfte, Jung und Alt und alle, die Hohenlohe erleben möchten. Besucherinnen und Besucher erwartet ein abwechslungsreicher Mix aus spannenden Einblicken in ­Unternehmen, persönlichen Gesprächen, Mitmachaktionen und einem bunten Rahmenprogramm. Kulinarische Angebote und zahlreiche Aktionen machen den Messebesuch zu einem abwechslungsreichen Ausflug für die ganze Familie. Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf dem Messefreitag: Beim Berufsinformationstag erhalten Schülerinnen und Schüler sowie alle Ausbildungsinteressierten die Möglichkeit, direkt mit den Ausstellern ins Gespräch zu kommen und Perspektiven für ihre berufliche Zukunft zu entdecken. Die Hohenloher Wirtschaftsmesse zeigt eindrucksvoll, wie lebendig, vielseitig und zukunftsorientiert die Region ist. Der Eintritt ist an allen drei Veranstaltungstagen frei, die Öffnungszeiten sind am Freitag und Samstag von 10 bis 17 Uhr und am Sonntag von 10.30 bis 17 Uhr.

Fr. 18. bis So. 20. September, Wertwiesn, Künzelsau, www.meineregion.ag/Kuenzelsau/Aussteller